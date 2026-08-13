Si llevas tiempo queriendo tener un iPhone, pero el precio de los modelos más recientes te hace pensarlo dos veces, Amazon México tiene una alternativa que puede resultar mucho más atractiva para dar el salto al ecosistema de Apple.

Se trata del iPhone 14 de 128 GB en color Medianoche, desbloqueado y reacondicionado, una opción que combina diseño, cámara, pantalla y rendimiento en un equipo que todavía tiene mucho que ofrecer.

Actualmente, este modelo se puede encontrar en Amazon México por alrededor de $5,912.57, por lo que se convierte en una alternativa interesante para quienes quieren estrenar su primer iPhone sin desembolsar lo que cuesta uno de los modelos más recientes.

Además, al tratarse de una versión desbloqueada, el teléfono puede utilizarse con el operador de telefonía que el usuario prefiera, siempre considerando las características de la versión específica.

¿Por qué el iPhone 14 es una buena opción como primer iPhone?

Uno de sus principales atractivos es que no se trata de un teléfono básico. El iPhone 14 incorpora una pantalla Super Retina XDR OLED de 6.1 pulgadas, con resolución de 2532 x 1170 píxeles, HDR y True Tone. Esto permite disfrutar de películas, fotografías, redes sociales y videojuegos con una imagen de gran calidad.

En el apartado de rendimiento, integra el chip A15 Bionic, acompañado de una GPU de cinco núcleos. Aunque pertenece a una generación anterior, continúa ofreciendo potencia suficiente para tareas cotidianas, aplicaciones, fotografía, video y juegos.

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Otro de sus puntos fuertes está en las cámaras. En la parte trasera incorpora un sistema dual compuesto por una cámara principal de 12 megapíxeles y una ultra gran angular de 12 megapíxeles, además de funciones como Modo Noche, Deep Fusion, Photonic Engine, HDR Inteligente 4 y estabilización óptica de imagen.

Un diseño que todavía luce actual

El iPhone 14 conserva uno de los elementos que han caracterizado a los teléfonos recientes de Apple: un diseño de bordes planos con estructura de aluminio y parte posterior de vidrio. También cuenta con Ceramic Shield en la parte frontal y certificación IP68 de resistencia al agua, las salpicaduras y el polvo.

La versión que se encuentra en Amazon México es de 128 GB, capacidad que puede ser suficiente para usuarios que utilizan principalmente WhatsApp, redes sociales, streaming, fotografías y aplicaciones cotidianas. Si acostumbras almacenar grandes cantidades de videos o fotografías directamente en el teléfono, conviene considerar que el almacenamiento no puede ampliarse mediante una tarjeta microSD.

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¿Vale la pena comprarlo reacondicionado?

Aquí está uno de los puntos que pueden hacer más atractiva la oferta. Al ser un equipo reacondicionado, su precio puede ser considerablemente menor que el de un iPhone nuevo, permitiendo acceder a un teléfono de Apple sin pagar el costo de un modelo recién salido al mercado.