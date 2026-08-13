Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, informó que el gobierno estadounidense reanudará por completo sus actividades oficiales en Michoacán este jueves 13 de agosto, tras las medidas de seguridad implementadas por el gobierno mexicano y la evaluación de las condiciones en el sitio, después la suspensión de exportaciones de aguacate.

El embajador Johnson además reconoció al Gabinete de Seguridad por las acciones y la estrecha coordinación que hicieron posible esta reanudación total “de manera eficiente”.

“Reconozco al Gobierno de México, particularmente a su Gabinete de Seguridad, por las acciones y la estrecha coordinación que hicieron posible esta reanudación total de manera eficiente. Continuaremos monitoreando las condiciones de seguridad y ajustando nuestras operaciones según corresponda.

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“Nuestra prioridad sigue siendo la seguridad del personal estadounidense y de los habitantes de Michoacán” declaró.

Mencionó el diplomático estadounidense que este es otro “resultado tangible” de la cooperación impulsada por el presidente Donald Trump y la mandataria Claudia Sheinbaum.

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Aseguró que al trabajar juntos México y Estados Unidos, se protege a la gente, la producción de alimentos, cadenas de suministro y “el comercio legítimo que beneficia a productores y consumidores de nuestros países”.

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“Este resultado envía un mensaje claro: cuando los Estados Unidos y México trabajan juntos, logramos resultados que fortalecen la seguridad y la prosperidad de nuestras naciones”, expresó.

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La embajada estadounidense también recordó el aviso de viaje de que mantiene Estados Unidos en la entidad, donde designa a Michoacán como un área de Nivel 4 “No viajar”, por lo que compartió varias medidas a tomar por las y los ciudadanos.

Entre las acciones a tomar, la representación diplomática compartió:

Mantener monitoreo de medios locales para obtener actualizaciones

Mantener a familiares y amigos informados de su ubicación y bienestar a través del teléfono, el texto y redes sociales

Inscribirse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP)

Llamar al 911 en caso de emergencia

Contactar con la embajada de Estados Unidos en caso de necesitar ayuda

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