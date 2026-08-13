La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó al debut que tendrá el expriista Enrique de la Madrid como conductor del programa de concursos “¿Quién quiere ser millonario?” en TV Azteca.

En su conferencia mañanera de este jueves 13 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo ironizó si la televisora del empresario Ricardo Salinas Pliego va a tener más rating.

“Ya cada quien”, dijo al ser cuestionada sobre la llegada del exaspirante presidencial a la televisora del Ajusco que, dijo, “tiene responsabilidades públicas” porque tiene una concesión del Estado mexicano.

Lee también “Defender derechos de la audiencia no equivale a censura”: Monreal; propuesta coloca al ciudadano en el centro

Enrique de la Madrid. Foto: Cuartoscuro

“Quien quiera participar ahí (en TV Azteca) pues ya como que se están agrupado. No sé cuánto vaya a subir su rating, ¿verdad? La verdad, pero bueno, ahí tienen un espacio”, declaró.

Reiteró que su gobierno no va a censurar y hay derechos de las audiencias.

[Publicidad]

nro/apr