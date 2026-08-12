Enrique de la Madrid Cordero cambia la política por el entretenimiento. El abogado, académico y exsecretario de Turismo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se incorpora como conductor de la nueva versión de “¿Quién quiere ser millonario?”, programa de concursos que regresará a TV Azteca después de 14 años.

Hijo del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado, Enrique de la Madrid nació el 1 de octubre de 1962. Estudió Derecho en la UNAM y posteriormente realizó una maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard.

A lo largo de su trayectoria ocupó cargos como diputado federal, director de Financiera Rural, director general de Bancomext y secretario de Turismo entre 2015 y 2018.

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Además de su carrera política y en la administración pública, De la Madrid ha desarrollado una faceta como comunicador. Ha conducido y dirigido “Ahora / Futuro; México y el Mundo”, programa semanal de ADN40 en el que realiza entrevistas y analiza temas de actualidad, economía, innovación, tecnología y sociedad.

Ahora, el también académico se aleja de los espacios de análisis para enfrentarse a un formato de entretenimiento que lo pondrá frente a concursantes que buscan llevarse un importante premio económico.

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¿De qué trata “¿Quién quiere ser millonario?”?

El programa enfrenta a los participantes a una serie de preguntas de cultura general con distintos niveles de dificultad. Conforme responden correctamente, tienen la posibilidad de acercarse al premio máximo, mientras cuentan con el apoyo de padrinos y madrinas para intentar resolver las preguntas más complicadas.

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“Los padrinos y las madrinas también son personajes famosos, artistas de TV Azteca que se incorporan y lo hacen francamente muy divertido... Es una enorme responsabilidad estar asesorando a alguien a que vaya avanzando en la escalera de dinero y vaya aumentando sus recursos”, afirmó Enrique de la Madrid.

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A punto de cumplir 28 años de historia desde el lanzamiento de su formato original en Reino Unido, “¿Quién quiere ser millonario?” vuelve a la televisión mexicana después de 14 años con De la Madrid como conductor.

Sin embargo, para el nuevo presentador, la esencia del programa no está únicamente en las preguntas ni en el dinero que pueden ganar los participantes, sino en las historias que existen detrás de cada concursante.

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“Que eso es un programa de historias. Es un programa de sueños, es un programa de anhelos, de aspiraciones. Y eso es lo que estamos viendo en cada uno de los participantes que lo hace tan interesante”, afirma.

De la Madrid considera que el premio puede convertirse en una oportunidad para que los participantes cumplan objetivos personales y hagan realidad algunos de sus mayores deseos.

“Les cambia la vida o le cambian la vida con este programa a los concursantes, un premio que vale más que eso es un sueño para muchos cumplan con sus objetivos”, cuenta.

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El programa comenzará el domingo 27 de septiembre a las 17:00 horas.

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