Las Chivas, ya eliminadas de la Leagues Cup, quieren cerrar con triunfo su participación en esta edición de la justa internacional.

El Guadalajara de Gabriel Milito sigue dejando muchas dudas en este arranque del semestre y en menos de dos semanas ya sumaron su primer fracaso, al quedar fuera de la Leagues Cup en la primera ronda.

Cayeron ante Los Ángeles FC y frente al Dallas FC, lo que dejó la primera caída del Rebaño en este semestre post Mundial 2026.

En el torneo Apertura 2026 de la Liga MX se encuentra en la posición 12 con cuatro unidades, luego de su victoria sobre el FC Juárez y su empate contra con el Puebla.

A Chivas le urge ganar antes de regresar a la actividad del certamen local, en el que enfrentará a Santos Laguna, el próximo domingo en el Territorio Santos Modelo.

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¿A qué hora y dónde ver EN VIVO el juego de las Chivas en la Leagues Cup?

Las Chivas de Gabriel Milito se despiden esta noche de la Leagues Cup 2026 y el Rebaño quieren hacerlo por lo menos con una victoria, luego de perder sus pasados encuentros, frente a Los Ángeles FC y FC Dallas.

Fecha: Miércoles 12 de agosto

Horario: 20:30

Transmisión: Apple TV

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