Yanet García no está en "La casa de los famosos México" para ligar, al menos no es lo que pensó hace dos semanas cuando inició el reality, la llamada "chica del clima" ya se salvó de una nominación y su estancia en el reality ha permitido que revele más aspectos de su vida, como lo que implica que pueda estar con un hombre en la intimidad.

La también empresaria, reveló que no es tan fácil como lo es para otras personas, pues no basta con la atracción que pudiera sentir por un hombre, ya que para que el momento íntimo se puede dar, es necesario que exista una conexión.

Cuando Yanet fue cuestionada sobre ello, reveló que ella es demisexual.

"Yo soy demisexual, es decir, que no me gusta tener nada con nadie a menos que tenga una condición emocional primero", relató.

García, quien comparte contenido para adultos en una conocida página, confesó que sí le ha pasado, conocer a alguien y sentir la conexión, y explicó que tampoco se trata de frecuentar muchas veces a esa persona que le atrajo, pues a veces la conexión existe desde el principio.

"Con sentir una conexión primero", dijo.

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¿Qué es la demisexualidad?

Un demisexual es alguien que solo siente atracción sexual hacia otra persona después de formar un fuerte lazo emocional con ella. No sienten deseo inmediato solo por ver el cuerpo o la cara de alguien.

Yanet García ha mantenido algunas relaciones sentimentales que han llamado la atención tanto por la popularidad de sus parejas como por la exposición que tuvieron en redes sociales. La modelo y conductora actualmente se encuentra soltera, pero entre 2015 y 2018 sostuvo una relación con Douglas Martin, conocido en el mundo de los videojuegos como “FaZe Censor”. El estadounidense es jugador profesional de esports y creador de contenido, principalmente relacionado con Call of Duty.

Instagram iamyanetgarcia

Durante los tres años que estuvieron juntos, Yanet incluso llegó a mudarse a Nueva York para estar cerca de Martin. Sin embargo, la relación terminó de manera inesperada cuando el gamer anunció públicamente que había decidido concentrar su tiempo y energía en su carrera dentro de los deportes electrónicos.

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Entre 2019 y 2021, Yanet mantuvo una relación con Lewis Howes, exjugador de futbol americano, empresario, autor y conferencista estadounidense.

El noviazgo también tuvo una importante exposición pública. Durante esa etapa, Yanet se mudó a Los Ángeles para vivir con Howes, situación que implicó poner en pausa algunos de sus proyectos en la televisión mexicana.

La pareja confirmó su separación a mediados de 2021. Tiempo después, Howes comenzó una relación con la actriz mexicana Martha Higareda, con quien posteriormente se casó y con quien tiene dos hijas.

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