Tras un examen en línea fallido, aspirantes a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se alistan con lápices en manos y guías de estudio para presentar nuevamente, una evaluación que permitirá demostrar que ganaron legítimamente un lugar a nivel licenciatura en los planteles de la Máxima Casa de Estudios.

El examen de control, medida tomada por la UNAM tras detectar irregularidades en la evaluación a distancia, arranca este miércoles en León, Guanajuato, donde jóvenes estudiantes repasan y releen apuntes afuera del Hotel Real de Minas Poliforum de León, sede del examen.

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"No había necesidad de hacer trampa. Con estudiar días antes es suficiente para prepararte", comentan algunos de los alumnos que presentarán este examen de control.

Apuntes que repasan las y los estudiantes previo al examen de control de ingreso a la UNAM que comienza en Guanajuato (12/08/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Aspirantes repasan previo al examen de control de ingreso a la UNAM en el estado de Guanajuato (12/08/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Apuntes que repasan las y los estudiantes previo al examen de control de ingreso a la UNAM que comienza en Guanajuato (12/08/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

La UNAM inicia este miércoles la aplicación del Examen de Control Presencial para las personas aspirantes convocadas, luego de que 45 mil 463 ya descargaron su cita con la fecha, sede y horario que les corresponde.

La primera sede será León, Guanajuato, donde 2 mil 122 personas ya realizaron su registro para presentar el examen.

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