El OPPO Reno16 Pro 5G puede convertirse en una alternativa muy atractiva, especialmente si encuentras la versión de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento por menos de $19,000.00 en Amazon México.

El precio resulta especialmente interesante porque el Reno16 Pro 5G llegó al mercado mexicano con un precio promocional de $18,499.00 para la configuración de 12 GB + 256 GB, de acuerdo con los términos publicados por OPPO México.

¿Por qué vale la pena comprar el OPPO Reno16 Pro?

Uno de los principales atractivos del OPPO Reno16 Pro está en su apartado fotográfico. La versión global incorpora una cámara principal de 200 megapixeles, acompañada por un sensor ultra gran angular de 50 MP y un teleobjetivo de 50 MP con estabilización óptica de imagen.

En la parte frontal también incluye una cámara de 50 MP, por lo que se presenta como una opción interesante para quienes acostumbran tomar selfies, retratos o crear contenido directamente desde el teléfono. Además, puede grabar video en resolución 4K a 60 cuadros por segundo y cuenta con estabilización para mejorar las tomas.

Pantalla AMOLED y 120 Hz

Otro de sus puntos fuertes es la pantalla. El Reno16 Pro incorpora un panel AMOLED de 6.32 pulgadas, resolución FHD+ de 2640 x 1216 píxeles y una tasa de actualización que puede llegar hasta 144 Hz en determinados escenarios de juego, mientras que el muestreo táctil alcanza hasta 240 Hz.

Esto puede resultar especialmente atractivo para quienes utilizan el celular para consumir contenido multimedia, navegar por redes sociales o jugar, ya que una mayor tasa de actualización permite apreciar movimientos más fluidos.

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En su interior se encuentra el procesador MediaTek Dimensity 8550 SUPER, acompañado por 12 GB de memoria RAM y opciones de almacenamiento de 256 GB o 512 GB, dependiendo de la versión. La memoria RAM también puede ayudar a mantener varias aplicaciones abiertas y facilitar la multitarea.

A esto se suma una batería de 6,700 mAh y carga rápida SUPERVOOC de 80 W, características que buscan ofrecer una buena autonomía y reducir el tiempo necesario para cargar el equipo.

¿Cómo quedarían los meses sin intereses?

Amazon México cuenta con meses sin intereses, con el que podrás pagar tu dispositivo cómodamente.

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Por ello, se puede pagar con hasta 24 meses sin intereses con tarjeta de crédito Banamex.