La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dejará su cargo a finales de este mes, reveló el presidente estadounidense, Donald Trump.

En un mensaje en su cuenta en Truth Social, el mandatario dijo que Leavitt, a quien describió como una vocera "maravillosa" y una de sus colaboradoras "más confiables", dejará el cargo "para pasar más tiempo con sus hijos y con su familia, ¡una decisión que entiendo totalmente y respeto!".

Trump afirmó que Leavitt se convertirá "en una de mis principales asesoras externas, y en una voz influyente en el Partido Republicano, en momentos en que trabajamos para desafiar la Historia, concretamente en las elecciones de medio término".

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Trump se deshizo en elogios para su vocera saliente, de quien dijo que ha sido "una verdadera líder en la Casa Blanca". Afirmó que ella "ha hecho un trabajo fenomenal peleando por la Justicia y la Libertad desde 2018, incluyendo nuestra histórica campaña por la reelección en 2024".

El mandatario subrayó que Leavitt "ha sido una de nuestras mejores portavoces en la historia". No reveló quién la sustituirá en el cargo.

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Leavitt escribió una extensa despedida en su cuenta en X, enn la que calificó como "el honor y aventura de mi vida" el haber servido en la Casa Blanca.

Agradeció a Trump por las "muchas oportunidades extraordinarias".

Sin embargo, señaló que "ser mamá y recibir a una nueva bebé es uno de los trabajos más demandantes. La verdad es que desde que regresé a la Casa Blanca tras el nacimiento de mi hija, he sentido en mi corazón que no puedo ser la mejor mamá que mis dos hijos [Nicholas y Viviana] merecen mientras dedico la atención, energía constantes que requiere el ser vocera de la Casa Blanca". Es por eso, añadió, que tomó la "agridulce decisión de dejar la Casa Blanca y embarcarme en un nuevo capítulo en mi vida".

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Leavitt afirmó que siempre será defensora vocal del movimiento Make America Great Again (MAGA) y del Partido Republicano. Advirtió que Estados Unidos "enfrenta una amenaza existencial de un Partido Demócrata cada vez más extremista que busca destruir todo lo grande de Estados Unidos" y consideró que es deber de todos aquellos "a quienes les importa su país el pelear contra esa amenaza. Mi lucha entra en una nueva fase, pero está lejos de haber terminado".

Serving as the White House Press Secretary over the past year and a half has been the honor and adventure of a lifetime. I am incredibly grateful to President Trump for granting me so many extraordinary opportunities, such as working in the West Wing and spending countless hours… https://t.co/4jyW61DGGh pic.twitter.com/xny1yccuBn — Karoline Leavitt (@karolineleavitt) August 12, 2026

La renuncia se produce a menos de tres meses de las elecciones legislativas de medio término, en las que los demócratas buscar arrebatar a los republicanos el control del Congreso.

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