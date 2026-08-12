Nueva York. El medio The Intercept y la ONG Freedom of the Press Foundation demandaron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por vender a suscriptores acceso rápido a sus publicaciones en su red social Truth Social, un servicio que alegaron perjudica a la libertad de prensa en el país.

La demanda, en la que colaboran organizaciones relacionadas con la libertad de prensa y los derechos civiles, fue interpuesta en un tribunal federal de Nueva York y busca impedir que Trump y los empleados de la Casa Blanca desarrollen una "trama inconstitucional" para "monetizar" las publicaciones presidenciales en esa red social.

Desde el 1 de agosto, Trump Media, la matriz de Truth Social, ofrece a clientes institucionales por hasta 100 mil dólares al mes una suscripción para recibir más rápidamente las publicaciones de las 10 cuentas más influyentes de la red social, encabezadas por la de Trump, donde a menudo comunica información gubernamental.

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Los demandantes señalan que, "al ofrecer acceso preferente a las misivas presidenciales, el plan de monetización, llamado 'Truth API', violaría los derechos de la Primera Enmienda de los periodistas y otros miembros del público sobre un acceso igualitario a la información oficial", mientras además Trump "se enriquece".

La acción también invoca la Quinta Enmienda, "que prohíbe al gobierno imponer condiciones extorsivas o no razonables sobre la disponibilidad de las prestaciones gubernamentales", indicó en una nota el grupo Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, uno de los colaboradores.

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"Esta trama es profundamente corrupta. El presidente saldrá beneficiado financieramente dando información gubernamental que mueve los mercados a aquellos que están dispuestos y pueden pagar a su empresa personal", agrega la demanda.

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El director de activismo de la fundación, Seth Stern, indicó en un comunicado que "un presidente vendiendo acceso prioritario a las noticias que él mismo genera para beneficio de una empresa privada que él controla es tan flagrantemente corrupto e inconstitucional que habría sido difícil de imaginar hace solo unos años".

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Trump Media divulgó ayer que en el segundo trimestre de 2026 multiplicó sus pérdidas por 10 respecto al mismo tramo del año anterior, hasta 238,1 millones de dólares, aunque casi duplicó su facturación, hasta 1,7 millones de dólares, y anunció que Truth API tiene 10 clientes y espera que represente unos ingresos recurrentes.

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ss/mcc