Praga.- El ministro de Justicia de la República Checa, Jeronym Tejc, confirmó la solicitud de extradición realizada por las autoridades estadounidenses de cuatro mexicanos detenidos y enjuiciados por delitos de drogas y terrorismo, precisando que dos de ellos ya han sido extraditados.

"Puedo confirmar que el Ministerio ha recibido una solicitud de Estados Unidos para la extradición de cuatro ciudadanos mexicanos a dicho país, tras su detención en la República Checa en junio de 2026 y su puesta en prisión preventiva para los procedimientos de extradición", declaró al digital Novinky.cz.

"Estas personas se enfrentan a un proceso judicial en Estados Unidos por delitos de delincuencia organizada relacionados con el narcotráfico y el terrorismo, incluido el tráfico de armas", añadió.

Dos de los sospechosos aceptaron la extradición y fueron trasladados a Estados Unidos la semana pasada, según Tejc. Ambos fueron enviados a Florida, donde comparecieron inicialmente ante un juez y quedaron detenidos.

La Fiscalía del Distrito Central de Florida identificó a los detenidos como Edgar Alejandro López Velasco, de 44 años; Noé Díaz Jiménez, de 33; José Miguel Alvarado Morales, de 23, y Leobardo Gaxiola López, alias "Bado", de 63, quienes enfrentan condenas de cadena perpetua si son hallados culpables

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"En su caso se llevó a cabo el denominado procedimiento de extradición simplificado, mediante el cual el tribunal no se pronuncia sobre la admisibilidad de la extradición ni el Ministro de Justicia decide sobre su autorización; en su lugar, se insta directamente al Estado requirente a organizar el traslado de dichas personas desde la República Checa", explicó el ministro, añadiendo que la extradición tuvo lugar el 7 de agosto.

Otras dos personas permanecen bajo custodia en el país centroeuropeo, y la fiscalía está revisando actualmente la solicitud de extradición, un proceso que suele durar varios meses.

Se trata, según medios locales, de miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la fiscalía estadounidense los acusa de intentar comprar subfusiles, lanzagranadas y morteros en territorio checo a cambio de drogas, en concreto, de fentanilo o metanfetamina.

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Tejc no quiso pronunciarse sobre la supuesta compra de armas por no disponer de dicha información, mientras que la policía checa tampoco ha hecho ninguna declaración al respecto.

"Solo podemos afirmar que hemos prestado asistencia a nuestros colegas estadounidenses; sin embargo, dada la naturaleza del caso, no es posible hacer más comentarios en este momento", aseguró el portavoz policial en X.

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