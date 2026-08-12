La alcaldía Cuauhtémoc informó que se atendió el desprendimiento parcial de un pretil en un inmueble en la calle Constancia 122 de la colonia Morelos.

En una tarjeta informativa, la demarcación explicó que llegó al lugar personal de la Dirección General de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y determinó que la caída de un tramo de aproximadamente cinco metros de longitud y 60 centímetros de altura

Agregó que la causa de este hecho estuvo relacionada con el deterioro del pretil por estar expuesto a la intemperie y por la falta de mantenimiento.

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Refirió que el personal retiró el material inestable de la azotea, así como el escombro que cayó sobre el pasillo de acceso a los departamentos, con el propósito de evitar nuevos desprendimientos.

Sin embargo, no se registraron personas lesionadas. Por lo tanto, se retiró el material inestable y quedó listo para quienes entran y salen del lugar.

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