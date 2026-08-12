El gobierno de la Ciudad de México publicó un decreto para expropiar un inmueble ubicado en la calle Sabinas número 46, en la colonia Valle Gómez, alcaldía Venustiano Carranza, con el objetivo de desarrollar un proyecto de vivienda de interés social y popular.

De acuerdo con la Gaceta Oficial, el predio cuenta con una superficie de 167.31 metros cuadrados y formará parte del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI).

Con lo anterior, se autoriza al INVI a destinar el inmueble para el mejoramiento de los centros de población a través de un programa de vivienda de interés social y popular, por lo tanto, el Instituto tomará posesión física y administrativa a partir de este 12 de agosto.

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El documento también indicó que el gobierno de la capital, a través del Instituto de Vivienda, pagará la indemnización a la persona propietaria que resulte afectada por esta expropiación mediante el procedimiento administrativo correspondiente que establece la normativa.

“El monto a pagar será determinado con base en el avalúo emitido por la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México”, se publicó.

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El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial y se inscribirá en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México.

LL