Metrópoli | 12-08-26 | 11:39 |

El gobierno de la Ciudad de México publicó un decreto para expropiar un inmueble ubicado en la calle Sabinas número 46, en la colonia Valle Gómez, alcaldía , con el objetivo de desarrollar un proyecto de vivienda de interés social y popular.

De acuerdo con la Gaceta Oficial, el predio cuenta con una superficie de 167.31 metros cuadrados y formará parte del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI).

Con lo anterior, se autoriza al INVI a destinar el inmueble para el mejoramiento de los centros de población a través de un programa de vivienda de interés social y popular, por lo tanto, el Instituto tomará posesión física y administrativa a partir de este 12 de agosto.

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El documento también indicó que el gobierno de la capital, a través del Instituto de Vivienda, pagará la indemnización a la persona propietaria que resulte afectada por esta expropiación mediante el procedimiento administrativo correspondiente que establece la normativa.

“El monto a pagar será determinado con base en el avalúo emitido por la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México”, se publicó.

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El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial y se inscribirá en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México.

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