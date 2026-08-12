[Publicidad]
La Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México (Coparmex CDMX) estimó una derrama económica de 6 mil 143 millones de pesos para el regreso a clases de este año.
En un comunicado, refirió que esto sería derivado de la compra de útiles escolares, electrónicos y uniformes, lo cual impactará principalmente a las micro y pequeñas empresas de la capital.
La cámara explicó que con el regreso a las aulas se beneficiarán 40 mil 189 establecimientos, de los cuales el 81.5% corresponde a microempresas, 13.7% a pequeñas empresas, 2.9% a medianas y 1.9% a grandes establecimientos.
Lee también Detienen a hombre que transportaba una cría de tigre de bengala
El presidente de Coparmex en la capital, Adal Ortiz Ávalos, señaló que esta temporada representa un impacto positivo para más de 220 mil personas que laboran en empresas de este ramo.
“Es importante mencionar que el gasto promedio de las familias capitalinas por cada estudiante oscilará entre los 3 mil 500 y los 4 mil pesos, considerando la adquisición de útiles escolares, uniformes, mochilas, calzado, libros y otros artículos indispensables para el inicio del ciclo escolar; esto representa un esfuerzo muy importante para las familias capitalinas”, indicó.
[Publicidad]
Invitó a la población a visitar el semáforo económico de la Ciudad de México para la toma de decisiones durante esta temporada.
Capturan a "El Ramsés", presunto integrante de La Unión Tepito; lo investigan por el homicidio de su hermano
mahc/LL
[Publicidad]
Más información
Tendencias
Joven pide ayuda para recuperar el cuerpo de su mamá tras quedar atrapada en Cali; "solo vienen a tomarle fotos"
Metrópoli
Se desprende parte de un pretil en inmueble de la colonia Morelos; no hay personas lesionadas
Economía
Economía mexicana está "en piloto automático": Franklin Templeton; país podría perder grado de inversión si tendencia sigue, advierte
Espectáculos
"Animals", la nueva película de Ben Affleck, ya tiene fecha de estreno en Netflix y cines
Espectáculos
¿Arrepentido? Maza Clan responde a beso con Kunno que encendió las redes
Al día
¡Chistosito! Detienen a un sujeto que viajaba con una cría de tigre de Bengala blanco en Iztapalapa
Espectáculos
Retiran película del Festival Internacional de Cine de Horror Macabro, el director apoya a Israel
Al día
¿Te perdiste La Mañanera? Premios para atletas mexicanos y ayuda a Colombia, en los temas de hoy