La Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México (Coparmex CDMX) estimó una derrama económica de 6 mil 143 millones de pesos para el regreso a clases de este año.

En un comunicado, refirió que esto sería derivado de la compra de útiles escolares, electrónicos y uniformes, lo cual impactará principalmente a las micro y pequeñas empresas de la capital.

La cámara explicó que con el regreso a las aulas se beneficiarán 40 mil 189 establecimientos, de los cuales el 81.5% corresponde a microempresas, 13.7% a pequeñas empresas, 2.9% a medianas y 1.9% a grandes establecimientos.

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El presidente de Coparmex en la capital, Adal Ortiz Ávalos, señaló que esta temporada representa un impacto positivo para más de 220 mil personas que laboran en empresas de este ramo.

“Es importante mencionar que el gasto promedio de las familias capitalinas por cada estudiante oscilará entre los 3 mil 500 y los 4 mil pesos, considerando la adquisición de útiles escolares, uniformes, mochilas, calzado, libros y otros artículos indispensables para el inicio del ciclo escolar; esto representa un esfuerzo muy importante para las familias capitalinas”, indicó.

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Invitó a la población a visitar el semáforo económico de la Ciudad de México para la toma de decisiones durante esta temporada.

mahc/LL