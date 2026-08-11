Carlos Ramsés “N”, alias “El Ramsés”, ligado a la Unión Tepito, fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado contra su hermano.

El hombre, de 30 años, es investigado por su probable participación en el asesinato de Jorge Jonathan Galicia Castillo, ocurrido el 24 de mayo de 2024 en el cruce de las calles Caridad y González Ortega, en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima fue atacada con disparos de arma de fuego y perdió la vida en el lugar. Las autoridades recabaron diversos datos de prueba que permitieron establecer la posible participación de Carlos Ramsés “N” en la agresión.

El hombre es investigado por su probable participación en el asesinato de Jorge Jonathan Galicia Castillo. Foto: Especial

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Como resultado de los trabajos de inteligencia y seguimiento realizados por personal de la SSC, se estableció que el sospechoso mantenía una zona de movilidad en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Con esta información, la SSC reportó que los policías implementaron vigilancias fijas, móviles y discretas para ubicarlo y cumplimentar el mandamiento judicial liberado por un Juez de Control del Sistema Procesal Acusatorio.

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Fue así como este 11 de agosto, los agentes localizaron a Carlos Ramsés “N” en calles de la colonia Residencial Zacatenco, en Gustavo A. Madero, donde ejecutaron la orden de aprehensión en su contra.

La SSC reportó que los policías implementaron vigilancias fijas, móviles y discretas para ubicarlo. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

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El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, escribió en su cuenta de x que “de acuerdo con las indagatorias, se le vincula con un grupo delictivo que opera principalmente en la zona centro de la Ciudad, dedicado a la venta y distribución de narcóticos; y se acreditó su participación en el homicidio de un hombre ocurrido en mayo de 2024 en la colonia #Morelos".

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“Seguimos trabajando en coordinación con la @FiscaliaCDMX para la identificación y detención de generadores de violencia, y el combate a los delitos de alto impacto, lo que nos permita seguir construyendo una ciudad más segura, justa y en paz”.

Este lunes, en conferencia de prensa, el jefe de la policía capitalina indicó que de julio a la fecha se han detenido a 59 presuntos integrantes de la Unión de Tepito y AntiUnión, cuyas células delictivas han entrado en una disputa.

#Importante | Esta tarde, resultado de trabajos de investigación e inteligencia, compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado en contra de Carlos Ramsés "N" en la colonia Residencial Zacatenco en @TuAlcaldiaGAM .



De acuerdo… pic.twitter.com/RFsTKJ4q0A — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) August 11, 2026

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Antecedentes

La SSC señaló que, de acuerdo con las indagatorias, el detenido posiblemente forma parte de un grupo delictivo generador de violencia que opera principalmente en la zona centro de la capital.

Fuentes judiciales confirmaron que es la Unión de Tepito.

Además, según indagatorias, Jorge Jonathan Galicia Castillo, el asesinado, estaba relacionado con una facción delictiva conocida como “Los Pichis”, presuntamente vinculada con actividades ilícitas en la zona de Tepito.

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