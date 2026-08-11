La jefa de Gobierno, Clara Brugada, prometió convertir la Plaza Merced 2000 —espacio inaugurado hace 26 años y ahora en abandono— en una nueva Utopía para acercar sus servicios a la gente que trabaja en el corazón del Mercado de la Merced y sus alrededores.

Durante un recorrido por las inmediaciones de este mercado público, ubicado en la Venustiano Carranza, Brugada Molina precisó que el predio cuenta con un espacio desocupado de 17 mil metros cuadrados que se podrán utilizar para instalar la Utopía.

“Tenemos ocupada la primera planta, o sea la planta baja; y tenemos 17 mil metros cuadrados desocupados, para servicios de todas las personas que trabajan, habitan, pasan, transitan por La Merced”, dijo.

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La mandataria capitalina propuso construir un modelo de mercado que garantice que se construya paz.

“No sólo los 17 mil metros cuadrados que vamos a intervenir para una Utopía, sino la intervención de uno de los mercados de La Merced, para transformarlo como un modelo de mercado público en la Ciudad de México. Así que pronto estaremos dando a conocer estas estrategias, estos proyectos, que tenemos para el corazón económico popular, que es La Merced”, señaló, previo a hacer un recorrido por el predio vacío donde se construirá este proyecto.

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INVIERTEN 40 MDP EN NUEVA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Tras un recorrido por los alrededores del Mercado de la Merced, la mandataria capitalina dio a conocer que se invirtieron 40 millones de pesos para cambiar el sistema eléctrico de la nave menor de la Merced.

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“Esta inversión es prevención; esta inversión es garantizar que los mercados públicos van a funcionar y funcionar bien. Por eso es que retomamos la propuesta de la Mesa Directiva, y de inmediato instruimos a la secretaría de Obras y de Desarrollo Económico, que se echara a andar esta obra tan importante para el mercado de La Merced”, afirmó.

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Destacó que, en los últimos dos años, la administración capitalina ha destinado casi 600 millones de pesos para atender los mercados públicos de la ciudad.

vr