La superestrella mundial Taylor Swift y la leyenda del country Lyle Lovett serán incorporados al Salón de la Fama de los Compositores de Nashville, anunció la organización el martes.

La nueva promoción también incluye a Shawn Camp y Lee Thomas Miller, ambos elegidos en la categoría de compositor contemporáneo, y a Bruce Channel como compositor veterano. Serán incorporados formalmente durante la Gala del 56.º Aniversario del Salón de la Fama de los Compositores de Nashville a finales de este año.

Swift, ganadora de 14 premios Grammy, fue elegida en la categoría de compositor/artista contemporáneo. Es conocida por escribir muchos de sus propios éxitos desde que lanzó su carrera en Nashville cuando era preadolescente. Entre ellos figuran sus sencillos country “Teardrops On My Guitar” y “Love Story”, así como sus éxitos pop masivos “Blank Space”, “Anti-Hero” y “Cruel Summer”. En junio se convirtió en la mujer más joven incorporada al Salón de la Fama de los Compositores.

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Lovett fue elegido en la categoría de compositor/artista veterano. Comenzó su carrera en la escena folk antes de alcanzar el éxito por su ingenio lírico y sus innovadoras canciones country-Americanas como “She’s No Lady”, “Cowboy Man”, “Give Back My Heart”, “Why I Don’t Know”, “God Will” y más.

Camp empezó como violinista para Shelby Lynne, Alan Jackson, Trisha Yearwood y otros en los años 80 antes de convertirse en un compositor de éxitos. Entre sus créditos están “Two Piña Coladas” de Garth Brooks, “How Long Gone” de Brooks & Dunn y “A Beautiful Time” de Willie Nelson.

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Entre los éxitos de Miller se incluyen “I Just Wanna Be Mad” de Terri Clark, “You’re Gonna Miss This” de Trace Adkins, “Nothin’ To Die For” y “Southern Girl” de Tim McGraw, “Whiskey And You” de Chris Stapleton y muchas canciones para Brad Paisley, incluida “The World”.

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Channel, quien es originario de Texas, quizá sea más conocido por “Hey! Baby!”, escrita en 1959 y grabada por José Feliciano, Ringo Starr, Conway Twitty, Anne Murray y DJ Ötzi, además de su destacada aparición en la película de 1987 “Dirty Dancing”.

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El director ejecutivo del Salón de la Fama de los Compositores de Nashville, Mark Ford, hizo el anuncio dentro del Centro R. Milton y Denice Johnson de la Universidad de Belmont.

“Este es siempre uno de los días más esperados en nuestro calendario: la revelación anual de nuestra nueva promoción. Nos entusiasma volver a sumar nuevos nombres a una lista legendaria que comenzó hace más de medio siglo”, dijo Ford en un comunicado.

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