Estados | 11-08-26 | 18:16 |

Milena Quiroga Romero, aspirante a coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación en , solicitará la intervención de una instancia federal para realizar un peritaje especializado al video relacionado con la colocación de mantas y mensajes en su contra ocurrida el pasado 15 de junio.

La aspirante a coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación en el estado buscará que el material audiovisual sea incorporado como dato de prueba a la carpeta de investigación. El análisis pretende determinar su autenticidad, integridad, origen y trazabilidad, además de identificar a las personas que aparecen en las imágenes.

De acuerdo con el comunicado, Quiroga también solicitará que se investigue si existen elementos que permitan establecer quién habría planeado, financiado o coordinado la colocación de las mantas.

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“Hoy existe un nuevo elemento que debe investigarse con rigor. Queremos saber quiénes participaron, cómo se organizó esta operación y quién estaba detrás. No buscamos especulaciones ni juicios anticipados: queremos pruebas”, afirmó.

La aspirante informó que presentará la solicitud ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur para que el video sea integrado a la investigación y se preserve su cadena de custodia. También planteó que las diligencias se desarrollen respetando la presunción de inocencia y el debido proceso.

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Asimismo, pidió que los hechos sean revisados con perspectiva de género, a fin de establecer si las conductas investigadas pudieran constituir contra las mujeres en razón de género u otros delitos contemplados en la legislación.

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En el comunicado, Quiroga señaló que las acciones de intimidación, desinformación o confrontación política no deberían utilizarse como mecanismos de competencia. También sostuvo que los hechos buscan afectar la imagen del proyecto político de la presidenta .

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“No nos van a intimidar ni a callar. Que se investigue quién ejecutó esta operación, quién la organizó y quién estaba detrás. Responderemos con pruebas, instituciones y estricto apego a la ley”, concluyó.

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gs/rmlgv

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