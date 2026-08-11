Milena Quiroga Romero, aspirante a coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación en Baja California Sur, solicitará la intervención de una instancia federal para realizar un peritaje especializado al video relacionado con la colocación de mantas y mensajes en su contra ocurrida el pasado 15 de junio.

La aspirante a coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación en el estado buscará que el material audiovisual sea incorporado como dato de prueba a la carpeta de investigación. El análisis pretende determinar su autenticidad, integridad, origen y trazabilidad, además de identificar a las personas que aparecen en las imágenes.

De acuerdo con el comunicado, Quiroga también solicitará que se investigue si existen elementos que permitan establecer quién habría planeado, financiado o coordinado la colocación de las mantas.

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“Hoy existe un nuevo elemento que debe investigarse con rigor. Queremos saber quiénes participaron, cómo se organizó esta operación y quién estaba detrás. No buscamos especulaciones ni juicios anticipados: queremos pruebas”, afirmó.

La aspirante informó que presentará la solicitud ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur para que el video sea integrado a la investigación y se preserve su cadena de custodia. También planteó que las diligencias se desarrollen respetando la presunción de inocencia y el debido proceso.

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Asimismo, pidió que los hechos sean revisados con perspectiva de género, a fin de establecer si las conductas investigadas pudieran constituir violencia política contra las mujeres en razón de género u otros delitos contemplados en la legislación.

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En el comunicado, Quiroga señaló que las acciones de intimidación, desinformación o confrontación política no deberían utilizarse como mecanismos de competencia. También sostuvo que los hechos buscan afectar la imagen del proyecto político de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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“No nos van a intimidar ni a callar. Que se investigue quién ejecutó esta operación, quién la organizó y quién estaba detrás. Responderemos con pruebas, instituciones y estricto apego a la ley”, concluyó.

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