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LA PAZ, BCS. — Más de 8 mil dosis de narcóticos fueron aseguradas y cuatro personas detenidas durante operativos realizados en La Paz y Los Cabos, en Baja California Sur.
Las acciones se desarrollaron durante el fin de semana y fueron coordinadas por elementos de investigación de la Procuraduría General de Justicia del estado, quien refirió que en su mayor parte se trataron de metanfetaminas.
El mayor decomiso ocurrió en La Paz, en la colonia La Rinconada, luego de una intervención a un vehículo donde transportaban la droga. Se desarrolló una persecución para detener la unidad y asegurar a los responsables. Los agentes decomisaron un centenar de envoltorios, con un total de 4 mil 775 dosis.
El conductor del vehículo fue identificado como Omar “N”, de 51 años, al momento de su detención portaba también báscula y dinero en efectivo.
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En Cabo San Lucas, se desarrollaron otras acciones de intervención en las colonias El Arenal y Ampliación Matamoros, con saldo de tres personas detenidas, y 3 mil 375 dosis de metanfetamina.
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En El Arenal, agentes detuvieron a un hombre, José Alberto “N”, y una mujer, Mariana “N”, originarios de Sinaloa y Michoacán, respectivamente, y aseguraron aproximadamente 126 gramos de metanfetamina, distribuidos en 150 envoltorios y dos bolsas. La dependencia calculó la cantidad en 3 mil 150 dosis.
En tanto, en la colonia Ampliación Matamoros, otro hombre fue detenido el equivalente a 225 dosis de metanfetaminas.
Las cuatro personas detenidas, junto a la droga, algunas básculas y dinero en efectivo quedaron a disposición del Ministerio Público especializado en investigación del comercio de narcóticos.
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