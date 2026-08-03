Culiacán, Sin.- Un deslave en una de las laderas del cerro del Crestón, donde se ubica el faro de Mazatlán, causó daños severos a vehículos, dos personas resultaron lesionados y decenas de turistas que se encontraban de visita en ese lugar tuvieron que ser desalojados por los cuerpos de auxilio.

Derivado de las intensas lluvias que se han presentado en el puerto, un desgajamiento del cerro que trajo consigo enormes rocas que bloquearon el camino de acceso, destruyeron totalmente uno de los vehículos estacionados y tres más resultaron con dañados

Los desprendimientos de enormes piedras que golpearon el suelo en su caída generó inquietud entre los visitantes a este centro turísticos, los cuales fueron auxiliados por personal de Protección Civil, bomberos y de la Cruz Roja que acudieron al siniestro.

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En forma preliminar se informó que dos personas resultaron con lesiones, sin que se conozca su gravedad, ni sus identidades, por lo que se concentró en esa lugar maquinaria pesada para retirar las enormes piedras que cayeron de lo alto.

Los cuerpos de auxilio mantienen cerrado el camino de acceso al Faro, ya que personal del ayuntamiento fue concentrado para retirar todas las piedras de diversos tamaños que cayeron y se evalúan las condiciones de futuras visitas al faro.

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