Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, Tania Contreras López, confirmó que en el caso del feminicidio de Dafne Zapata Quintos, hay más denuncias relacionadas con hechos sucedidos en la Academia Militarizada Doenitz.

Previo a la ceremonia cívica de Honores a la Bandera, la magistrada fue entrevistada sobre la situación actual.

- ¿Hay más denuncias involucradas en cuanto a menores, en ese proceso o en otro que se mencione a la escuela?

“En este momento tenemos conocimiento que existen más de cinco denuncias que están relacionadas con señalamientos de lo que aconteció ese día en esa institución”, respondió.

Y agregó:

“Hay diversas denuncias. Ustedes comprenderán que, la limitación de la información tiene que ver, y yo agradezco el respaldo de medios tan serios que entienden y que comprenden que la limitación de la información tiene que ver precisamente con llevar a los responsables en su oportunidad a que rindan cuentas por los hechos cometidos”, respondió.

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Contreras López mencionó que, “las denuncias dependen del delito que se está haciendo del conocimiento a la autoridad, hay otras denuncias de otras personas, de otros jóvenes, menores también tal vez, pero que señalan a otros responsables”.

La carpeta de investigación

Mencionó que la carpeta por el delito de Feminicidio está integrada, y se sigue integrando todavía, “estamos en un plazo de investigación, y repito, creo que el Poder Judicial ha actuado con celeridad, con atingencia, pero sobretodo con un profundo sentido humano”.

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La magistrada explicó que, debido a la delicadeza de todo lo acontecido y de los hechos que se contienen en la carpeta de investigación que se ha desahogado en el juicio, “hay elementos suficientes, nosotros respaldamos las resoluciones que se han tomado por parte de la persona juzgadora, sin embargo, es natural que un hecho tan doloroso para la sociedad lleve a versiones que es que se emitió quizás no corresponden a una realidad jurídica”.

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Insistió que las decisiones que se han tomado, “tienen que ver con una verdad jurídica, no la que transcurre en redes, incluso, quizás no la que puedan ver algunas personas que estuvieron dentro de esta institución. La verdad jurídica es lo que se está analizando, es lo que se está llevando precisamente, o lo que está llevando a la justicia a los responsables. Hay datos en la carpeta suficientes como para respaldar las decisiones”.

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Pero, aclaró que, la actuación de la juzgadora estará siempre al escrutinio de un tribunal de disciplina judicial, “para esto están preparados los jueces, hay un tribunal que está analizando las inconformidades que puedan tener las partes, será éste quien juzgue. Pero insisto, siempre estará una instancia, una segunda instancia, es un derecho de todas y todos, que se revise la actuación de cualquier persona”.

¿Cuál sería la penalidad que se pudiera alcanzar?

“En el caso de feminicidio el Código Penal establece entre 40 y 60 años, estamos en eso”.

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Entrevistado por separado, el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, informó que la carpeta de investigación sobre este caso se mantiene abierta y no descartó que se registren nuevas detenciones.

"Sigue abierta, sí, desde luego sí, sí, sigue abierta, por supuesto. Se sigue trabajando en las líneas de investigación de la misma carpeta, pero también en otras nuevas, de modo que pues se seguirá avanzando, habrá otros resultados".

LL