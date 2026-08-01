En redes sociales fue filtrado un supuesto audio de "Estrellita", la presunta instructora y responsable de las mujeres en la Academia Militarizada Doenitz, ubicada en el estado de Tamaulipas y donde murió la joven Dafne Zapata Quintos el pasado 28 de julio, pidiendo ayuda al 911 porque la joven ya no respiraba.

En la grabación de voz, de más de 8 minutos, se escucha la llamada que sostiene Estrella “N” con una mujer que la asiste en el número de emergencias 911 y a quien le pide una ambulancia porque la joven aparentemente ya no tenia signos vitales.

—"Bueno, bueno, señorita me puede mandar una ambulancia bien rápido, por favor", comienza la llamada en voz de "Estrellita", actualmente vinculada a proceso por el feminicidio de la menor de 13 años, junto con el director del plantel, Jorge Luis “N”.

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Vinculan a proceso al director de la Academia Militarizada y a Estrella “N” por el feminicidio de Dafne Zapata. Foto: Especial.

—"Sí, voy a solicitar unos datos de la ubicación", responde la mujer al otro lado del teléfono.

—"Por favor señorita porque creo que se me está infartando una alumna, por favor", sigue la llamada con la supuesta voz de Estrella "N" con un tono de desesperación y sollozos.

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Hasta el momento, la autenticidad del audio, difundido por la periodista Xiomara Vargas, de ABC Noticias Tamaulipas, no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

¿Danna Yanina “N” estaba con "Estrellita" durante llamada al 911?

En el audio de 8 minutos y 21 segundos que circula en redes sociales, y previo a entablar la conversación con la mujer de emergencias, se escucha que Estrella pide ayuda a otra persona con ella en el lugar, quien presuntamente sería Danna Yanina “N”, también detenida por el caso.

En dos ocasiones se escucha que la cuidadora de Dafne Zapata le grita a Danna y luego le indica: “Vístela, por favor Yanina”.

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En la grabación se escucha que Estrellita permanece junto a Dafne Zapata para intentar reanimarla, mientras tanto, la mujer al teléfono le pide la dirección, municipio, calle y algunos datos adicionales para mandar la ambulancia.

—"Por favor señorita, rápido, porque creo que se me está muriendo la alumna", dice Estrella mientras detalla que se ubican en el municipio de Madero, colonia Primero de Mayo, calle Sarabia.

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Vinculan a proceso a Danna Yanina por feminicidio de Dafne Zapata en Tamaulipas; defensa anuncia apelación Foto: Especial.

Al minuto con 10 segundos, la mujer que atendió la llamada confirma que el aviso a la corporación ya había sido enviado y que la emergencia ya estaba siendo atendida, por lo que le pide a Estrella estar atenta del arribo de la unidad.

—"Está sacando espuma por la boca", interrumpe Estella, al tiempo que su voz se entrecorta y la angustia se hace más grande al contar que la joven "está inconsciente, inconsciente literalmente" y sacando espuma hasta por la nariz.

"No se está moviendo"

Por el minuto 3 de la supuesta llamada, la desesperación incrementa porque Estrella narra que la joven Dafne no se mueve, no tose, no jadea, no respira y está tirada en el baño.

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Personas oran por Dafne y exigen justicia por su muerte. Foto: Especial.

"No, no, no se está moviendo, no se está moviendo", responde Estrella entre gritos que interrumpen las preguntas de la mujer en la llamada.

Ante la respuesta, la asistente del 911 le da instrucciones para reanimar a la menor, conocidas como Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y en respuesta, Estrella dice que no sabe sobre primeros auxilios, así como también afirma que ninguna otra persona en el lugar sabe de primeros auxilios.

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Al minuto 3:20, la mujer le indica a Estrella cómo hacer maniobras de reanimación y le pide colocar a la víctima boca arriba para poderle presionar el pecho fuerte y rápido al tiempo que repite "uno, uno, uno" incontables veces.

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Dafne, de 13 años de edad, muere en una academia militarizada. Foto: Especial.

Al minuto 6 con 10 segundos, las maniobras paran y en esos segundos se escucha lo que parece ser una persona vomitando, presuntamente Dafne Zapata, mientras que Estrella interrumpe en la llamada diciendo que la joven está sacando agua por la boca y tiene los labios morados.

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El tiempo sigue corriendo y las maniobras de reanimación se extienden nuevamente porque la joven no responde y sigue sin moverse. La mujer al teléfono le pide a Estrella que repita nuevamente la presión en el pecho por otros segundos y esto ocurre hasta el minuto 8 cuando llega la ambulancia.

La llamada finaliza cuando, con una voz de desesperación, Estrella le dice a la mujer que ya había llegado la ambulancia de Protección Civil.

nro/mcc