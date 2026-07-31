La defensa legal de Danna Yanina “N” reveló que presuntamente el Poder Judicial no les ha entregado las videograbaciones de la audiencia inicial.

Uno de los integrantes de la defensa legal señaló que solicitaron por escrito los registros de dicha audiencia, y que tener acceso a las videograbaciones forma parte de los derechos procesales de su representada, y que no habían obtenido respuesta.

Desde el 29 de julio acudió a la Unidad de Seguimiento de Causas, a donde llevó una memoria USB, con el objetivo de recibir los registros de la audiencia inicial de Danna Yanina, pero le argumentaron que el material no estaba disponible.

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Todo esto lo señala en el documento dirigido a la jueza María Ciria Mora González, quien lleva el caso de Dafne.

“Tenemos derecho por parte del Poder Judicial, hay un registro y se tiene el registro desde que se abrió”, expresó el abogado.

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El litigante explicó que sin los registros resulta complicado preparar los recursos legales que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales.

“Para nosotros es un derecho y necesario para que podamos interponer un recurso de apelación y se nos está haciendo caso omiso; no hay respuesta, tenemos hasta el 31 de julio a las 11:59 de la noche”, agregó.

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