Toluca, Edomex. - Desde enero del 2027, los habitantes de Chicoloapan, ubicado en la zona oriente del Estado de México, tendrán un nuevo Hospital General de Subzona del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que forma parte de la recuperación de obras hospitalarias que permanecieron inconclusas durante años.

La reciente unidad hospitalaria forma parte del Plan Oriente promovido por la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Proporcionará servicio de salud a miles de familias que actualmente se tienen que trasladar para ser atendidas.

Asimismo, su rehabilitación permitirá que sean activadas para incrementar la capacidad de atención en esta zona de la entidad mexiquense.

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Residentes de Chicoloapan, Estado de México, contarán con un nuevo Hospital General como parte del rescate de obras hospitalarias que permanecieron inconclusas durante años. | Foto: Especial.

El hospital brindará atención a más de 107 mil 854 habitantes de Chicoloapan y municipios colindantes, quienes contarán con servicios médicos más cercanos y oportunos.

De acuerdo con el proyecto, la unidad contará con 57 camas, ofrecerá atención en 10 especialidades médicas y estará equipada con servicios de Rayos X, Ultrasonido y Electrocardiografía, lo que permitirá ampliar la cobertura médica y reducir la saturación en otros hospitales de la región.

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El rescate del inmueble, el cual ya estaba construido, fue necesario para completar obras y equipamiento indispensables para que pudiera brindar atención médica de manera segura y eficiente.

La apertura de este hospital representa uno de los proyectos de salud del Plan Oriente, estrategia conjunta de los gobiernos de México y del Estado de México que busca mejorar la calidad de vida de 10 millones de habitantes, mediante obras de infraestructura, movilidad, educación, agua potable y servicios de salud.

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