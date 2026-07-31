Pachuca.— A través de un operativo interinstitucional, elementos de seguridad lograron el aseguramiento de 80 mil litros de combustible de procedencia ilícita, 11 autotanques, un tractocamión, 12 vehículos, contenedores, cisternas y droga durante un cateo realizado en un inmueble de Atotonilco de Tula, Hidalgo.

Se dio a conocer que la intervención se realizó en un predio ubicado en la localidad de Zacamulpa, donde participaron agentes de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, con lo que fue desarticulado un grupo delictivo presuntamente dedicado al robo de hidrocarburos.

Las autoridades informaron que, como resultado del operativo realizado dentro de las acciones para combatir este delito, fueron localizados 11 autotanques, siete camionetas, cuatro motocicletas, un tractocamión con dos dolly y un automóvil tipo sedán.

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Asimismo, se destacó que seis de las unidades contaban con reporte de robo vigente. En el inmueble también fueron asegurados 14 contenedores de distintas capacidades, cuatro cisternas con capacidad de 10 mil litros cada una, 110 metros de manguera de alta presión y diverso equipo utilizado para el almacenamiento y traslado ilegal del combustible.

Durante la diligencia, los agentes de seguridad localizaron además 487 dosis de marihuana y 27 dosis de una sustancia con características propias del cristal, indicios que fueron incorporados a la carpeta de investigación.

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Finalmente, el combustible, los vehículos, el equipo asegurado y los presuntos narcóticos quedaron a disposición de las autoridades competentes, quienes continuarán con las investigaciones correspondientes.

vr/cr