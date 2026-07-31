Agentes estatales y federales ubicaron y clausuraron dos aserraderos ilegales en Puebla.

Fueron elementos de la Policía Estatal Forestal y la Procuraduría General de Protección al Ambiente, quienes encabezaron operativos en los municipios de Chignahuapan y Aquixtla.

Foto: Especial

En ambos sitios se ubicaron dos centros destinados al almacenamiento y transformación de materias primas forestales que carecían de la documentación para acreditar la legal procedencia de la madera.

Como resultado de los operativos, las autoridades colocaron sellos de clausura en los inmuebles y aseguraron más de 330 metros cúbicos de madera en distintas presentaciones, así como 17 máquinas de aserradero.