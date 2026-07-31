La hermana de Emilio Lozoya Austin, Gilda, posiblemente implicada en el caso Agronitrogenados, tramitó un juicio de amparo indirecto con el cual busca echar abajo su vinculación a proceso.

A comienzos de julio, la jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte, Nora Ileana García Peralta, le dictó lo anterior debido al crimen de lavado de dinero.

Lo anterior porque presuntamente se benefició de los sobornos que su hermano, quien fungió como director de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, recibió por la compra a sobreprecio de la planta de fertilizantes Agronitrogenados.

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Beneficiada con la libertad provisional, Gilda Susana Lozoya Austin recurrió el pasado miércoles ante Rubén Darío Noguera Gregoire, juez octavo de distrito en materia penal, que le concedió la suspensión provisional, pero no hizo públicos los efectos de la medida cautelar.

Según el acuerdo publicado en listas del Órgano de Administración Judicial (OAJ), el juez de amparo programó la audiencia incidental para el 11 de agosto, en la que resolverá si le concede la suspensión definitiva.

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No obstante, dio un plazo de 48 horas para que García Peralta y otras autoridades, rindan su informe previo.

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Cabe recordar que la Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Gilda Susana Lozoya Austin de recibir y triangular 3 millones 400 mil dólares, que su hermano Emilio Lozoya Austin recibió del dueño de Altos Hornos de México (AMSA), Alonso Ancira Elizondo, como pago por el favor de la compra de la planta chatarra de fertilizantes Agronitrogenados.

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Por estos hechos está sujeta a proceso penal. Pero se le otorgó el beneficio de la libertad provisional.

Lozoya Austin también interpuso un amparo en el cual reclamó a dicha Fiscalía la filtración de fotografías y un video acerca de su detención en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) cuando regresaba de Europa.

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