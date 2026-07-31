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Tras la captura de Ramón Álvarez Ayala, 'El R1', el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que el liderazgo de la célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) quedaría a cargo del hermano del detenido.
Se trata de Rafael Álvarez Ayala, alias 'El R2', quien en 2012 enfrentó una primera detención por su participación al interior del cártel de las cuatro letras.
Harfuch indicó que el "R1" y su hermano el "R2" eran los operadores relevantes relacionados con actos violentos, obstaculizan acciones de autoridades que originalmente formaban parte de los denominados Quinis y fueron detenidos en 2012 pero fueron liberados en 2022.
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García Harfuch destacó que como parte de la colaboración y coordinación con autoridades de Estados Unidos, se realizó un intercambio de información que se desprendió de la aprehensión del R1 una vez que ocurrió. Destacó que hay una fluida comunicación bilateral, lo cual fue reconocido ayer jueves por el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.
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nro/apr
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