El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que no se descarta ninguna línea de investigación por el homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

Así respondió a la presidenta de Uruapan y esposa de Manzo, Grecia Quiroz, quien ayer exigió que continúe la investigación del homicidio, “empezando por políticos que pudieron estar detrás del cobarde asesinato”.

“Ya con las declaraciones de la R1, si desprende cualquier otra línea de investigación, por supuesto, no hay ninguna línea que nosotros descartemos”, refirió el secretario de Seguridad.

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Conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 31 de julio de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL

Explicó que actualmente las líneas de investigación se centran en el “R1” como autor intelectual, de acuerdo a los indicios recabados desde que se cometió el asesinato de Carlos Manzo.

“Desde que aparecen los dos cuerpos de los dos acompañantes del autor material, de ahí se desprenden las primeras evidencias sólidas y de ahí se desprende toda la célula criminal que opera el lamentable homicidio. Esas son las líneas de investigación que tenemos, meses después nos lleva al autor intelectual, que es el 'R1' y hasta ahí tenemos ahorita la investigación”, explicó.

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También dijo que ha tenido comunicación con Grecia Quiroz para informarle los avances de la investigación, y que ayer le informó los resultados de la indagatoria.

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“Hemos tenido una comunicación permanente desde el lamentable homicidio, con la señora Grecia Quiroz, personalmente he tenido una comunicación estrecha por instrucciones de la presidenta, se le ha informado, se le estuvo informando los avances de la investigación. Ayer también hablé con ella, y las líneas de investigación que nosotros tenemos son las que apuntan a este grupo criminal, eso lo tenemos muy, digamos, de manera muy clara”, comentó.

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