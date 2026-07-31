El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Israel está "muy contento" con el acuerdo para el "desarme total" de Hamas en Gaza anunciado por el republicano la víspera y afirmó que Washington tiene un "entendimiento" con el gobierno israelí.

Preguntado en una reunión con miembros de su Gabinete sobre si tenía garantías de que la Administración del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, está de acuerdo con el pacto, Trump respondió: "Sí, tenemos un entendimiento con Israel. Israel está muy contento al respecto".

Dice que está perdiendo la "fe" en las negociaciones porque Irán "miente"

Sobre Irán, el mandatario estadounidense dijo que está perdiendo la "fe" en las negociaciones para poner fin al conflicto porque, a su juicio, la República Islámica "miente".

"Estoy perdiendo la fe en ellos porque mienten", respondió a la prensa durante una reunión con su gabinete celebrada en el retiro presidencial de Camp David, a las afueras de Washington.

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