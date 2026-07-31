Los Ángeles.- California, Nevada y Arizona deberán reducir drásticamente el consumo del agua del río Colorado en la próxima década, según un plan presentado por el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para lidiar con la escasez del líquido del que dependen 40 millones de habitantes en el país y al menos dos estados de México.

La Oficina de Reclamación de EU, una dependencia del Departamento del Interior, presentó la propuesta final sobre la gestión de los embalses de las presas Glen Canyon y Hoover (lago Powell y lago Mead), que se nutren del río y registran mínimos históricos.

El plan propone un recorte en el consumo de agua para estos tres estados situados aguas abajo —California, Arizona y Nevada— de hasta 3 mil 700 millones de metros cúbicos anuales, una cifra que representa hasta el 40% de sus asignaciones conjuntas y que surte, en gran parte, a comunidades agrícolas.

La propuesta exime de los recortes, por el momento, a Colorado, Utah, Nuevo México y Wyoming, que se encuentran en la cuenca alta del río.

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El sistema general que depende de Colorado proporciona agua y electricidad a más de 40 millones de personas en el occidente de EU, pero los embalses más grandes del río, el lago Mead y el lago Powell, han llegado a sus niveles más bajos debido a la sequía intensificada por el cambio climático.

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Los siete estados -California, Arizona, Colorado, Nevada, Nuevo México, Utah y Wyoming- así como varios pueblos indígenas, han estado enfrascados por años en una disputa sobre cómo hacer recortes al uso del agua del Colorado y evitar que los embalses caigan a niveles peligrosamente bajos.

Plan permitirá dirimir la disputa sobre agua del río Colorado

El plan permitiría en parte dirimir la disputa y garantizar que el sistema del río Colorado “siga siendo confiable y resiliente” para las comunidades e industrias que dependen de él, declaró en un comunicado el secretario del Interior, Doug Burgum.

El secretario insistió que la propuesta proporciona flexibilidad para responder a las condiciones hidrológicas cambiantes, al tiempo da la oportunidad para que los estados de la cuenca continúen trabajando para lograr “soluciones duraderas” basadas en el consenso.

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La propuesta advierte que las "condiciones de sequía de los últimos 25 años" y la probabilidad de que persista la escasez de precipitaciones hacían "particularmente difícil" elaborar nuevas normas.

El volumen conjunto de agua almacenada en el lago Powell no había alcanzado niveles tan bajos desde antes de que comenzara el llenado de la presa que abastece (Glen Canyon) en 1963; además, desde el año 2000, el consumo de agua ha superado el caudal total de entrada al sistema en la mayoría de los años, resaltó el gobierno de EU.

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El pasado 12 de julio, el lago Mead, ubicado entre Arizona y Nevada, se encontraba al 27% de su capacidad y el lago Powell, ubicado entre Utah y Arizona al 24%, según datos de la Oficina de Recuperación de Tierras de Estados Unidos.

El plan propuesto por la Casa Blanca no incluye el agua que el río proporciona a México, que continúa en negociaciones directas con el Ejecutivo.

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