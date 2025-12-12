México y EU llegan a un acuerdo sobre Tratado de Aguas; no se ha violado ninguna disposición, dice gobierno mexicano

Ante varios días de diálogo, México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo para fortalecer la gestión del agua en la cuenca del Río Bravo, en el marco del Tratado de Aguas de 1944.

El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), subrayó que no ha incurrido en violación alguna a sus disposiciones y mencionó que en un periodo marcado por "una sequía extraordinaria y sin precedentes" que ha afectado a usuarios de ambos países, México ha realizado entregas adicionales.

Esto, "siempre dentro del marco del Tratado, la disponibilidad hidrológica y de los limites operativos y de infraestructura de la región, sin afectar el agua para consumo humano y producción agrícola en la frontera".

Aseguró la administración federal que las acciones emprendidas durante el último año muestran que México cumple "conforme a la disponibilidad real del recurso", sin afectar el derecho humano al agua y la producción de alimentos, y continuará haciéndolo dentro del marco del Tratado y la cooperación binacional.

¿Cómo se distribuye el Agua entre México y EU?

Se destacó que México tiene la intención de liberar 249.163 millones de metros cúbicos de agua para Estados Unidos, con entregas esperadas para iniciar en la semana del 15 de diciembre.

Se revisó también una serie de acciones para cumplir con las obligaciones del Tratado, "incluida la retribución oportuna del déficit excepcional del ciclo de agua anterior, de acuerdo con el Tratado de Aguas de 1944": "Los dos gobiernos se encuentran en negociaciones y tienen la intención de finalizar el plan para el 31 de enero de 2026".

"En caso de incumplimiento, cada país puede actuar de manera soberana, de acuerdo con sus intereses nacionales, sujeto a sus obligaciones internacionales en el Tratado".

EU confirma un acuerdo con México sobre disputa por agua

El Departamento de Agricultura estadounidense anunció la noche del viernes que llegó a un acuerdo con México, que ha incumplido sus obligaciones en un tratado para compartir agua y que motivó una amenaza del presidente Donald Trump de imponer aranceles.

"Estados Unidos y México llegaron a un acuerdo hoy para cumplir con las obligaciones actuales en materia de recursos hídricos de los agricultores y ganaderos estadounidenses y para que México cubra el déficit de agua hacia Texas en el marco del Tratado de 1944", indicó esa cartera en un comunicado.

Precisó que este acuerdo se aplicaba al "ciclo en curso y al déficit de agua del ciclo anterior".

Trump acusa a México de no respetar Tratado de Aguas

Trump acusó el lunes a México de no respetar el tratado de reparto de agua entre ambos países y que obliga a Estados Unidos al envío de 1.850 millones de metros cúbicos del río Colorado y a México a proveer 432 millones del líquido del río Bravo.

México está retrasado en sus obligaciones. Según Washington, su vecino acumula un déficit de más de mil millones de metros cúbicos de agua en los últimos cinco años.

"Esta violación perjudica gravemente nuestras hermosas cosechas y nuestro ganado en Texas", escribió Trump el lunes.

El Departamento de Agricultura explicó el viernes que México había aceptado suministrar 250 millones de metros cúbicos de agua a partir de la próxima semana y ponerse al día con el retraso.

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, citada en el comunicado, dijo que México entregó más agua en un año que en los cuatro años anteriores en total.

Trump ha dicho que si México sigue faltando a sus compromisos, Estados Unidos se reserva el derecho de imponer aranceles del 5% a los productos mexicanos importados.

Según el subsecretario de Relaciones Exteriores mexicano para América del Norte, Roberto Velasco, una fuerte sequía en 2022 y 2023 impidió al país cumplir sus obligaciones.

