FGR acusa a María Amparo Casar de uso ilícito de atribuciones por pensión vitalicia; comparecerá en el reclusorio Oriente

La Fiscalía General de la República () procedió penalmente contra , presidenta de la asociación civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCI), por su presunta responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.

Fuentes federales indicaron que la académica y analista política está citada para el próximo martes ante la jueza , del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, para comparecer por el caso de la pensión vitalicia que obtuvo de Petróleos Mexicanos (), luego del suicidio de su esposo Carlos Fernando Márquez Padilla.

La FGR, a través de su Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, decidió más de un año después judicializar la investigación para formular imputación formal a Casar Pérez, quien deberá comparecer.

Cabe recordar que el año pasado, Pemex, dirigido en ese entonces por Octavio Oropeza, denunció a María Amparo Casar por obtener una pensión post-mortem de manera ilícita.

Desde enero de 2005, la académica es beneficiaria de la pensionada vitalicia de Pemex, pero en marzo del año pasado la petrolera le suspendió el pago, al considerar que se trata de un cobro indebido, porque su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla García, no habría fallecido por accidente de trabajo, sino por suicidio.

Además de que sólo colaboró 129 días como coordinador ejecutivo de la Dirección Corporativa de Administración, del primero de junio de 2004 y al 7 de octubre de ese mismo.

Ante ello, Casar Pérez tramitó un amparo en el que se resolvió que el pago de la pensión no puede suspenderse unilateralmente por el patrón, una vez que se activó el derecho a percibir esos beneficios del extinto trabajador.

