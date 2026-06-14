Los cortes no son la solución para la caída del cabello, pero sí pueden ayudar a esconder la calvicie sobre todo cuando se padecen condiciones como la alopecia, por cuestiones genéticas o enfermedades capilares.

Hoy en De Última te presentamos 5 estilos que ayudan a crear un efecto visual más abundante, resaltan los rasgos del rostro y permiten lucir un estilo moderno y favorecedor, sin importar el grado de pérdida de pelo.

¿Qué cortes de cabello disimulan la calvicie?

1. Corte mariposa

El corte mariposa se crea con capas largas y escalonadas que enmarcan la cara, pero que sobre todo aportan mayor volumen al cabello. Sus principales ventajas son lograr movimiento y ligereza para estilizarlo.

Corte mariposa. Foto: Instagram @itsmadisonalexis

Leer también 5 accesorios para el cabello que elevarán tus looks de verano

2. Corte garçon

El corte garçon se inspira en los estilos clásicos masculinos, debido a que los laterales se mantienen cortos y en la parte superior de la cabeza predomina el volumen. Es ideal si quieres ocultar la calvicie y centrar la atención en una zona.

Sin embargo, si prefieres un corte sencillo de mantener, dicho estilo no es para ti porque requiere cuidados constantes.

[Publicidad]

Corte garçon. Foto: Instagram @taylor_hill

3. Corte asimétrico

El corte asimétrico destaca por las diferencias de longitud entre el lado derecho e izquierdo. No obstante, ese efecto intencionado desvía la atención de las áreas del cabello que están perdiendo volumen.

Recomendación clave: si quieres conseguir mayor densidad de pelo, puedes pedirle a tu estilista que agregue unas cuantas capas.

Corte asimétrico. Foto: Instagram @leithclark

4. Corte midi con capas largas

Este cuarto corte se caracteriza por mantener su longitud hasta los hombros. Y gracias a sus capas, el cabello consigue un mayor volumen visual, textura y movimiento ligero.

[Publicidad]

Corte midi con capas largas. Foto: Instagram @hairbyadir

5. Corte con flequillo lateral largo

Finalmente, este corte es el más flexible porque la longitud tú la decides. Sin embargo, la clave es añadir un fleco lateral, que disimula la calvicie en las zonas frontales de la cabeza.

Además de favorecer todos los tipos de rostros, ayuda a disimular las entradas que suelen aparecer con el paso de los años y el envejecimiento:

Corte con flequillo lateral largo. Foto: Instagram @jennifer.garner

Aunque un corte de cabello no puede detener la caída del cabello, sí funciona para disimular la pérdida. Así que prueba que más te guste y luce con seguridad tu nuevo cambio de look.

[Publicidad]

Leer también Summer Moments: los nuevos charms de Pandora inspirados en la magia del verano

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters/