Si tu cabello luce opaco, seco, tiene con poco movimiento y no crece desde hace tiempo, el aceite de oliva se puede convertir en tu nuevo aliado para cuidarlo.

Este producto, también utilizado en la preparación de alimentos, es conocido en el mundo de la belleza por sus propiedades hidratantes y nutritivas. Aquí te explicamos cómo usarlo en tu pelo.

¿Qué contiene el aceite de oliva?

El blog de la farmacéutica Acofarma detalla que el aceite de oliva se obtiene a partir de la recolección y prensado de las aceitunas. Durante ese proceso, se extrae un jugo rico en ácidos grasos, entre los que se encuentran el ácido oleico, ácido palmítico y ácido linoleico.

Su composición principal está integrada por lípidos saponificables, que representan cerca del 98% del producto y agrupan sustancias como triglicéridos, ácidos grasos y fosfolípidos; y en menor proporción concentra lípidos insaponificables, tales como los hidrocarburos, alcoholes y esteroles.

Pero además, el aceite de oliva contiene polifenoles, compuestos conocidos por sus propiedades antioxidantes, así como pigmentos naturales responsables de su color y aroma característicos.

No te expongas al sol cuando te apliques aceite de oliva en el cabello. Foto: Freepik

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¿Para qué sirve ponerte aceite de oliva en el cabello?

El aceite de oliva se ha popularizado en las rutinas para cabellos dañados, secos o quebradizos, gracias a que sus propiedades le confieren un efecto de hidratante natural y por eso puede aportar nutrientes esenciales a la fibra capilar.

Para tal propósito, entre sus nutrientes destaca la vitamina E, compuesto que puede fortalecer el pelo y disminuir el riesgo de quiebre.

Dicho nutriente promueve el fortalecimiento del folículo capilar, lo que hace que el cabello luzca con mayor vitalidad. Y de igual manera, tiene la capacidad de mejorar la apariencia de las puntas abiertas y resecas, aportándoles una textura más suave.

Otro de sus beneficios es que sus antioxidantes pueden recuperar la hidratación natural del cabello, especialmente cuando ha sido afectado por factores como la exposición al sol, el cloro que puede contener el agua, el uso frecuente de secadoras y planchas, así como las bajas temperaturas.

La marca de productos de belleza Beloleum añade que el aceite de oliva, debido a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, puede mejorar las condiciones del cuero cabelludo, ya que una aplicación moderada con masajes estimula la circulación sanguínea y, por lo tanto, el crecimiento.

El aceite de oliva debe enjugarse bien después de aplicarlo en el pelo. Foto: Freepik

¿Cómo aplicar aceite de oliva en el cabello?

Si tu cabello presenta resequedad, falta de brillo, frizz o simplemente buscas mantenerlo en buen estado, entonces debes conocer el método correcto de aplicación del aceite de oliva para obtener sus beneficios.

Es sencillo: debes distribuir un poco del producto sobre tu pelo y en el cuero cabelludo antes de dormir; después, cubre tu cabeza con un gorro de ducha y déjalo actuar durante toda la noche. A la mañana siguiente ,lávalo y estilízalo como de costumbre.

Tal como lo explica Beloleum, este método hidrata y previene posibles molestias tras la aplicación como la resequedad, picazón y caspa.

Con una aplicación adecuada y constante, el aceite de oliva puede ayudarte a conseguir una melena capas de robar las miradas.

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