La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este martes 21 de julio se tiene previsto una caravana que partirá a las 9 de la mañana de la estación Periférico Oriente y Tepalcates, del metro, así como de avenida Ermita y Ayuntamiento. Se trata de la Segunda Movilización "Así se mueve el barrio" la cual busca respaldar una propuesta real para reconocer, ordenar y fortalecer el transporte de barrio en la Ciudad de México.

El colectivo Las Tonantzin se manifestará a las 10 horas en los juzgados del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha. Exigen justicia para una menor de edad, víctima de abuso físico presuntamente por parte de una enfermera del Hospital Juárez.

Amigos del Refugio Franciscano se manifestarán en el Deportivo Hermanos Galeana, a las 11 horas. Exigen la devolución de los perros y gatos retirados del albergue durante un operativo realizado en enero de 2026, al afirmar que el refugio ha cumplido con todos los requisitos solicitados por las autoridades.

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El grupo Plataforma 420 se manifestará al mediodía, en el Monumento a la Madre, para una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños; así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.

Alumnos del IPN se manifestarán al mediodía en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Santo Tomás, para la tercera mesa de trabajo con autoridades del colegio, en la que se hablará sobre la solución a su pliego petitorio de demandas, en el que exigen la democratización del Politécnico y que se dé a conocer el estado financiero de la institucion y de las denuncias por corrupción a diversos ex funcionarios: así como transparencia y acceso a la información.

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Al mediodía se tiene prevista una manifestación en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, al mediodía, exigen la libertad inmediata y el respeto a los derechos humanos del activista pro Palestina detenido arbitrariamente el 17 de julio, acusado presuntamente de cometer delitos calificados por su defensa como falsos y basados en evidencias sembradas.

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La organización Regeneración Sindical se manifestará a lo largo del día en la sede del

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Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, para establecer mesas de recolección de firmas en contra del Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas.

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