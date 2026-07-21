Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país atacará "muy pronto" la Montaña del Pico de Irán, una instalación nuclear subterránea cercana a la ciudad de Natanz, en el centro de la República Islámica.

"Probablemente atacaremos esa zona muy pronto. Y no hay nada que puedan hacer al respecto. Normalmente no diría eso. Si creyera que pueden hacer algo, jamás lo diría. Pero atacaremos esa zona muy pronto, y con mucha fuerza", declaró Trump a la prensa durante una reunión en la Casa Blanca con el presidente libanés, Joseph Aoun.

El republicano respondió así al ser cuestionado sobre si cree que el gobierno iraní ha trasladado centrifugadores nucleares a dicha instalación subterránea.

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Trump dijo no tener constancia de ello, pero agregó que no tiene importancia dado que Irán "no tiene el material" necesario para enriquecer uranio.

Según informó la cadena CNN, Israel cree que Irán habría trasladado centrifugadores avanzados y parte de sus reservas de uranio altamente enriquecidos a la Montaña del Pico tras los ataques estadounidenses e israelíes de 2025 contra instalaciones nucleares iraníes.

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El mandatario estadounidense subrayó que "no hemos terminado en absoluto" la campaña contra Irán.

Estimó que a Irán le llevaría más de 20 años reconstruir los daños actuales. "Si nos fuéramos ahora, a Irán le llevaría 20, 25 años reconstruir. Pero no hemos terminado en absoluto", afirmó.

Estados Unidos e Irán llevan dos semanas de ataques cruzados en Medio Oriente, lo que ha supuesto una ruptura del alto el fuego que firmaron el 18 de junio para dar lugar a negociaciones sobre le programa nuclear iraní.

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Diplomáticos luchan por salvar acuerdo de paz

Diplomáticos intentaban salvar el maltrecho acuerdo provisional entre Irán y Estados Unidos, mientras ambos países continuaban lanzando ataques en el décimo día de combates reanudados.

La visita del ministro iraní del Interior, Eskandar Momeni, a Paquistán, un mediador clave en el conflicto, apuntó a esfuerzos diplomáticos intensificados, pero seguía sin estar claro qué nuevo acuerdo podría alcanzarse para poner fin a la guerra.

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El transporte marítimo en el estrecho de Ormuz está prácticamente paralizado y, a medida que se intensifica la lucha por el control de la vía fluvial, ambas partes han atacado infraestructura civil en la región de la que dependen millones de personas.