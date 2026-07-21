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Washington.- La Casa Blanca retiró temporalmente el nuevo Air Force One, un avión donado por Qatar al presidente, Donald Trump, para someterlo a "mejoras", después de la polémica generada por sus supuestas fallas en protocolos de seguridad.
"El nuevo Air Force One es perfectamente seguro para los viajes del presidente, pero recibirá mejoras y actualizaciones adicionales en otoño, las cuales tardarán aproximadamente un mes en completarse", declaró la vocera presidencial Karoline Leavitt, en un comunicado remitido a medios locales.
Durante el tiempo en que el nuevo avión esté fuera de servicio, Trump utilizará el antiguo Air Force One, un Boeing 747-200B que ha transportado a los presidentes estadounidenses desde la Administración de George H. W. Bush (1989-1993).
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Trump utilizó el nuevo avión catarí por primera vez en un viaje internacional a principios de julio, cuando voló a Turquía para la cumbre de líderes de la OTAN.
Sin embargo, el republicano recurrió al avión antiguo para salir de Turquía con destino al Reino Unido, desde donde abordó el avión catarí para su regreso a Estados Unidos.
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Medios como The New York Times informaron entonces que el inesperado cambio de aeronave se produjo a petición del Servicio Secreto, la agencia encargada de la seguridad del mandatario, por preocupaciones ante la reanudación de las hostilidades con Irán, país fronterizo con Turquía.
El Pentágono aceptó el año pasado la donación del avión por parte de la familia real catarí, aliada de Washington, a pesar de la polémica generada por el regalo debido a un posible conflicto de intereses y a preocupaciones relacionadas con protocolos de seguridad.
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El plan de Trump es utilizar el avión catarí de forma temporal como Air Force One mientras la compañía Boeing completa la construcción de los dos aviones que fueron encargados durante su primer mandato (2017-2021), un proceso que acumula varios retrasos.
Trump ha afirmado que, una vez concluido su segundo y último mandato en 2029, exhibirá el avión catarí en el centro presidencial que construirá en Miami para exponer su legado.
mcc
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