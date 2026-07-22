El periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado esta mañana con disparos de armas de fuego.

El crimen ocurrió en un puesto de comida en el interior del fraccionamiento La Esmeralda ubicado en el municipio de San Pablo Etla, y fue perpetrado por sujetos armados.

Fue director de Cortv y actualmente mantenía su actividad periodística a través de su columna "El Zumbido del Moscardón", y su última publicación fue hace seis horas. Sus opiniones y trabajo estuvieron enfocados en cuestionamientos al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz.

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Fiscalía de Oaxaca investigará con apoyo de la FGR el asesinato del periodista; promete no dejar el crimen impune

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) condenó y lamentó el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido en el Fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla.

En un comunicado, la FGEO, expresó su solidaridad con la familia y el gremio periodístico e informó que inició las indagatorias, con personal pericial y agentes de investigación “para procesar el lugar, recabando todos los indicios físicos y balísticos necesarios”

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Señaló que “a partir del análisis de las cámaras del sistema C5, ya se cuenta con inteligencia videográfica fundamental que ha sido integrada a la investigación para agilizar la captura de los responsables.

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Agregó que, con el fin de “esclarecer plenamente este crimen, la institución solicitará la colaboración de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión” y señaló que no habrá impunidad ni tolerancia.

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Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, condenó “de manera firme” el asesinato del periodista, al que reconoció como un crítico de su gobierno y pidió que se conozca toda la verdad y que no haya impunidad.

“Fue un periodista crítico de nuestro gobierno, como muchos otros comunicadores que ejercen todos los días su derecho a cuestionar, señalar y expresar libremente sus opiniones. Somos y seguiremos siendo respetuosos de la crítica y de la libertad de expresión; ninguna diferencia con el ejercicio periodístico puede justificar jamás un acto de violencia”, señaló el mandatario en un mensaje publicado en redes sociales.

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También señaló que solicitó a la FGEO “que establezca coordinación y colaboración con la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en delitos contra la libertad de expresión, para fortalecer la investigación y garantizar que se agoten todas las líneas que permitan esclarecer plenamente este crimen”.

“No vamos a especular ni adelantar conclusiones sobre el móvil. Lo que corresponde es una investigación seria, profesional y transparente, que determine quiénes son los responsables y permita llevarlos ante la justicia.

“Nuestra posición es clara: que se conozca toda la verdad y que no haya impunidad”, agregó.

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