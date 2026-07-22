Chimalhuacán, Méx. – El Puente San Lorenzo, uno de los que comunica a Chimalhuacán con Nezahualcóyotl, suspendió por completo su circulación a partir de este martes como parte de los trabajos de reconstrucción que ejecuta el gobierno federal.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) encabeza la intervención, ubicada atrás de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN).

La obra contempla la ampliación a dos carriles en un solo sentido, nuevos accesos, estructuras de protección en concreto reforzado, terracerías, pavimentación y la instalación de señalamiento horizontal y vertical.

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Cierran por reconstrucción el Puente San Lorenzo. Foto: Especial

Las autoridades locales advirtieron que el cierre se mantendrá vigente mientras duren los trabajos.

Recomiendan a conductores y residentes utilizar la siguiente ruta alterna: desde la esquina de Calle 4 y Avenida Benito Juárez, continuar por Calle Abedules, incorporarse a Calle Río de la Compañía y avanzar hasta el Puente Jacarandas.

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Por ese puente circulan cientos de vehículos todos los días y debido al crecimiento poblacional y vehicular se generan congestionamientos constantes, lo que complica la movilidad en esa área.

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Cierran por reconstrucción el Puente San Lorenzo. Foto: Especial

Su reconstrucción forma parte del Plan Integral Zona Oriente, un conjunto de proyectos federales orientados a modernizar la infraestructura vial en municipios con alta densidad habitacional, dijo la alcaldesa de Chimalhuacán, Xóchitl Flores.

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“Hay una coordinación de acciones con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y la presidenta Claudia Sheinbaum para ejecutar estas obras”, expresó.

Los gobiernos de los tres niveles destacaron que la intención central consiste en mejorar las condiciones de traslado para las familias de la región.

LL