[Publicidad]
Chimalhuacán, Méx. – El Puente San Lorenzo, uno de los que comunica a Chimalhuacán con Nezahualcóyotl, suspendió por completo su circulación a partir de este martes como parte de los trabajos de reconstrucción que ejecuta el gobierno federal.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) encabeza la intervención, ubicada atrás de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN).
La obra contempla la ampliación a dos carriles en un solo sentido, nuevos accesos, estructuras de protección en concreto reforzado, terracerías, pavimentación y la instalación de señalamiento horizontal y vertical.
Lee también Detienen a cuatro por homicidio y robo de motocicletas en Tlalnepantla; dos son menores de edad
Las autoridades locales advirtieron que el cierre se mantendrá vigente mientras duren los trabajos.
Recomiendan a conductores y residentes utilizar la siguiente ruta alterna: desde la esquina de Calle 4 y Avenida Benito Juárez, continuar por Calle Abedules, incorporarse a Calle Río de la Compañía y avanzar hasta el Puente Jacarandas.
[Publicidad]
Por ese puente circulan cientos de vehículos todos los días y debido al crecimiento poblacional y vehicular se generan congestionamientos constantes, lo que complica la movilidad en esa área.
Lee también Socavón y fuga de gas movilizan a cuerpos de emergencia en Álvaro Obregón; cierran la circulación
Su reconstrucción forma parte del Plan Integral Zona Oriente, un conjunto de proyectos federales orientados a modernizar la infraestructura vial en municipios con alta densidad habitacional, dijo la alcaldesa de Chimalhuacán, Xóchitl Flores.
[Publicidad]
“Hay una coordinación de acciones con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y la presidenta Claudia Sheinbaum para ejecutar estas obras”, expresó.
Los gobiernos de los tres niveles destacaron que la intención central consiste en mejorar las condiciones de traslado para las familias de la región.
LL
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Estados
Colectivo pinta mural conmemorativo por los 386 cuerpos hallados en el Crematorio Plenitud de Ciudad Juárez; "buscamos mantener viva su memoria"
Espectáculos
Se revelan las causas de la muerte de Kaylee Hottle; forenses realizan pruebas toxicológicas
Estados
Incendio en contenedor de diésel deja tres lesionados y un desaparecido en Pesquería, Nuevo León; se desconocen las causas del siniestro
Estados
Aseguran más de 13 mil litros de hidrocarburo y maquinaria pesada en Ciudad Juárez; hay dos detenidos
La Roja
¡Rata migajera! Detienen a sujeto que robo una moto en Iztapalapa, su novia lo bateo muy sabroso
La Roja
Acribillan a alcalde de Temoac, Morelos, dentro del Palacio de Gobierno
Espectáculos
Despiden a Alejandra Jaramillo, conductora ecuatoriana tras polémica con México: Así lo anunciaron EN VIVO
Espectáculos
La Velada del Año VI: Guía completa y todo lo que debes de saber para disfrutarla