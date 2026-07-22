Un socavón de aproximadamente dos metros de diámetro y seis metros de profundidad provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia en el cruce de las calles Guty Cárdenas y Ricardo Castro, en la colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con autoridades de Protección Civil de la demarcación, el hundimiento fue ocasionado por la fractura de un pozo de visita, por lo que personal especializado, en coordinación con cuadrillas de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), inició los trabajos para reparar la afectación.

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Sin embargo, durante las maniobras con maquinaria pesada, una retroexcavadora dañó un ducto de gas natural, lo que generó una fuga y obligó a solicitar la intervención del Heroico Cuerpo de Bomberos para controlar el riesgo, además de mantener acordonada la zona.

La circulación vehicular fue cerrada mientras continúan las labores de reparación y mitigación de riesgos.

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