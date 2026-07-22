Una ballena jorobada atrapada en una red de nylon fue liberada por personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Red Nacional de Atención a Ballenas Enmalladas y prestadores de servicios turísticos en el estado de Baja California Sur.

En redes sociales, la autoridad ambiental a cargo de Mariana Boy Tamborrell, detalló que personal del órgano localizó al mamífero marino atrapado en la red, por lo que, conforme a los protocolos de seguridad, realizaron el desenmalle del ejemplar.

Agregó que con el retiro de la mayor parte del material se redujo el riesgo de amputación, infección o afectación en su movilidad.

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📍Baja California Sur | Personal de la Profepa, en coordinación con la Red Nacional de Atención a Ballenas Enmalladas y prestadores de servicios turísticos, localizaron una ballena jorobada atrapada en una red de nylon.



🐋 Conforme a los protocolos de seguridad, realizaron el… pic.twitter.com/JGn4zGb7NE — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) July 22, 2026

Cabe destacar que las redes de enmalle son uno de los principales factores de riesgo para cetáceos, particularmente durante la temporada de presencia de ballena jorobada en el Golfo de California.

Entre las principales amenazas de la especie, el Programa de Acción para la conservación de la especie reporta el enmallamiento, las colisiones con embarcaciones, perturbaciones por barcos, ruido o lesiones acústicas, impactos sobre sus hábitats y contaminación.

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En México se incluyen amenazas como "turismo de observación de ballenas" y "otras formas de acoso", degradación del hábitat por contaminación química y desarrollo urbano.

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Liberan a una ballena jorobada atrapada en una red de nylon en Baja California Sur (22/07/2026). Foto: Captura de pantalla

En nuestro país, las ballenas jorobadas pueden encontrarse en todo el Pacífico, principalmente de noviembre a mayo, aunque algunos ejemplares permanecen en el Golfo de California durante todo el año.

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De acuerdo con el Programa de Acción para la conservación de la especie, la ballena jorobada tiene un ciclo migratorio anual. En el verano forman grupos para alimentarse juntas, mientras que en el invierno, casi no se alimentan debido a que dan a luz y cuidan a sus crías, así como también compiten entre machos por la búsqueda de hembras con las cuales aparearse.

Estos mamíferos marinos forman parte de las 11 especies de cetáceos barbados que existen en el mundo y se distribuyen en todos los océanos del planeta, según datos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).

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