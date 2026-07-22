Alianza de Medios MX y Artículo 19 condenaron el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar en San Pablo Etla, Oaxaca, y exigieron una investigación exhaustiva y dar con los responsables.

A través de un comunicado, la primera organización destacó la labor y trayectoria del periodista, quien colaboraba en la columna El Zumbido del Moscardón, donde abordaba temas políticos y ejercía una postura crítica frente al poder.

Además, el comunicador se desempeñó como director general de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV).

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Por su parte, Artículo 19 dio a conocer que Leyva Aguilar había sido acosado de forma judicial y agredido debido a su labor periodística acerca de asuntos de interés públicos.

Pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca una investigación "pronta, exhaustiva, independiente e imparcial" y que considere su trabajo periodístico.

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Finalmente, llamó al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas brindar medidas de protección necesarias para su familia y colegas reporteros.

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Asesinan al periodista Alejandro Leyva en Oaxaca

Asesinan al periodista Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca. Foto: Especial

El 22 de julio, el periodista Alejandro Leyva se encontraba en un puesto de comida cuando hombres armados lo atacaron, pero hasta el momento no se ha determinado públicamente el móvil.

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"Consideramos indispensable que las autoridades agoten todas las líneas de investigación, incluida cualquier posible relación entre el crimen y su ejercicio periodístico", exigió Alianza.

Asimismo, reiteró que la crítica, investigación, cobertura u opinión periodística debe ser motivo de violencia, por lo que el asesinato de Alejandro Leyva "constituye un grave afrenta a la libertad de expresión".

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"Es imperativo que este crimen no quede impune y que las autoridades garanticen condiciones efectivas de seguridad para que periodistas y comunicadores puedan ejercer su labor sin amenazas, intimidaciones ni violencia", pidió.

Hasta el momento, se encuentra una persona detenida, pero se investiga si tuvo una relación o participación en los hechos. Foto: Juan Carlos Zavala / EL UNIVERSAL

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bmc