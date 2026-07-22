La señora Brenda Valenzuela, madre de Carlos Emilio Galván Valenzuela, desaparecido el 5 de octubre de 2025 en Mazatlán, Sinaloa, denunció que le están prohibiendo su derecho a participar vía remota en una audiencia relacionada con el caso de su hijo y de la que fue notificada en menos de 24 horas.

La madre buscadora del joven duranguense, informó que con menos de 24 horas le notificaron que se llevaría a cabo una audiencia este miércoles a las 16:00 horas en el Centro de Justicia Penal Federal en Culiacán, y que la condicionaron a que estuviera únicamente de forma presencial.

“La Jueza de Distrito María Inés Camacho Martínez, del Centro de Justicia Penal Federal en Culiacán, me está prohibiendo participar en esa audiencia a través de una videoconferencia. Lo que pido no es un capricho. Es un derecho”, comentó la madre.

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Dijo que este derecho está establecido en la ley, y que no es justo que pretendan obligarla a comparecer físicamente en una sala de audiencias, en el territorio de un estado en guerra, donde desapareció su hijo.

Aseguró que no hay razones claras ni debidamente justificadas, además de que tampoco le detallaron el motivo de la audiencia.

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“Desatiende todas las obligaciones del Poder Judicial con respecto a los derechos de las víctimas. No pedimos un trato diferente, solo queremos que se respete nuestro derecho de participar en todos los procesos legales y judiciales del caso”, expresó.

La madre hizo un llamado al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, a que respeten su derecho a poder presenciar la audiencia en forma remota.

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