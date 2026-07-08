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Culiacán. - A nueve meses de la extraña desaparición del joven Carlos Emilio Galván Valenzuela de 20 años, originario del estado de Durango, al asistir a un festejo con sus primas a un restaurante de la zona dorada de Mazatlán, su familia sigue reclamando su aparición e insta a las autoridades a esclarecer su paradero.
En las redes sociales, familiares y amigos del joven de complexión delgada, con una estatura de un metro 70 centímetros y cara ovalada expusieron que las investigaciones abiertas por la Fiscalía General de Sinaloa no avanzaron.
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La señora Brenda María Valenzuela, madre del joven, evocó que su hijo acudió a un restaurante-bar de la zona Dorada de Mazatlán y la madrugada del día 6 de octubre del 2025 este acudió al sanitario y no regresó a la mesa que compartía con familiares.
Ante su desaparición, Brenda María emprendió por su cuenta su búsqueda por varios puntos de Mazatlán, recabando datos o evidencias de lo que le sucedió, por lo que exigió a las autoridades judiciales estatales y federales investigar su paradero, puesto que una persona no puede esfumarse de un negocio.
La Fiscalía General de la República ejerció la facultad de atracción de la investigación de la desaparición del joven Carlos Emilio, sin que se conozcan los avances que se tienen sobre este caso que lleva nueve meses sin ser resuelto.
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