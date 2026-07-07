El gobierno de Estados Unidos anunció este martes una acusación contra Carlos Páez Pereda, alias “Carlitos” o “Carlitos Rugrats”, presunto lugarteniente de alto rango y líder de un ala violenta del Cártel de Sinaloa, por los delitos de narcoterrorismo y apoyo material al terrorismo, por su rol en el tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetaminas hacia Estados Unidos.

La acusación fue presentada en la corte del Distrito Sur de California.

“La acusación formal de hoy subraya la determinación del FBI de desmantelar a los elementos más violentos del Cártel de Sinaloa”, declaró el agente especial a cargo Mark Remily, de la Oficina Local del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en San Diego. “Los Rugrats han alimentado una violencia brutal en México que se extiende hasta Estados Unidos, junto con un flujo implacable de drogas letales hacia nuestras comunidades. Junto con nuestros socios federales y estatales, seguiremos atacando a los líderes del cártel dondequiera que operen para llevarlos ante la justicia y proteger al público”, señaló.

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“Durante años, Pereda presuntamente avivó la crisis de las drogas al traficar con drogas letales hacia Estados Unidos, al tiempo que utilizaba la violencia, la intimidación y el miedo para proteger su organización criminal”, aseguró el agente especial a cargo de la Agencia Antidrogas (DEA), James Nunnallee. “Como se alega en la acusación, su organización recurría al asesinato, el secuestro y a sicarios armados para mantener el poder y garantizar el flujo continuo de drogas que han devastado a familias y comunidades en todo nuestro país. La DEA y nuestros socios de las fuerzas de seguridad seguimos sin descanso en nuestra persecución de quienes se benefician de la adicción y la violencia. Juntos, estamos fortaleciendo una red global de alianzas que está desbaratando las operaciones de los cárteles, desmantelando sus empresas criminales y asegurando que los responsables tengan menos lugares donde esconderse y ningún lugar adonde huir”, detalló.

Según los documentos judiciales, Páez dirige una prolífica red de fabricación y distribución de metanfetamina, fentanilo y cocaína para la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por Ismael “El Mayo” Zambada.

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La investigación lo identifica como uno de los principales operadores de la facción de Ismael "El Mayo" Zambada. (047/07/26) Foto: Redes sociales de Paez Pereda

Páez también es señalado de recurrir a asesinatos, secuestros y otras actividades violentas para imponer las órdenes del Cártel de Sinaloa en Sinaloa y Tijuana, recurriendo a un grupo de combatientes armados y sicarios conocidos como los “Rugrats”.

Según el documento judicial, Páez también administra y controla una parte de las operaciones de transporte del Cártel de Sinaloa desde Sinaloa hasta Tijuana y los municipios aledaños, “lo que en última instancia conduce a la importación de estas drogas a Estados Unidos y a su distribución en el Distrito Sur de California y en otros lugares”.

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Según el gobierno de Estados Unidos, Páez “ha importado decenas de miles de kilogramos de metanfetamina, fentanilo y cocaína a Estados Unidos y ha lavado cientos de millones de dólares procedentes del narcotráfico. Páez fue designado como capo de la droga por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en septiembre de 2025”.

Además, acusa a Páez de apoyar a la facción de Los Mayos en la guerra contra la facción de “Los Chapitos”, proporcionando combatientes, armas, logística y dinero.

La investigación lo identifica como uno de los principales operadores de la facción de Ismael "El Mayo" Zambada. (047/07/26) Foto: Redes sociales de Paez Pereda

La acusación por narcoterrorismo ha sido posible gracias a que el gobierno del presidente Donald Trump designó al Cártel de Sinaloa como organización terrorista.

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Por los cargos que se le imputan, “Carlitos Rugrats” puede ser sentenciado a un mínimo de 20 años de prisión y un máximo de cadena perpetua, además de una multa de 20 millones de dólares.

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“No se puede capturar a un personaje de dibujos animados. Pero a un narcoterrorista, sí,” dijo el fiscal Adam Gordon, aludiendo a la popular caricatura de los Rugrats, de la que la facción toma su nombre.

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“Carlitos Rugrats”, de 30 años, originario de Laguna Colorada, Sinaloa, solía presumir sus armas en redes sociales. En septiembre de 2025, apareció en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, lo que en automático bloquea sus activos en Estados Unidos.

Ha sido vinculado con René Arzate García, jefe de plaza de “Los Mayos” en Tijuana.

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