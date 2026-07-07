El gobierno estadounidense revocó el martes una licencia que levantaba temporalmente las sanciones al petróleo de Irán, calificando las acciones de Teherán en el estrecho de Ormuz de "totalmente inaceptables".

"Las acciones de Irán en el estrecho fueron totalmente inaceptables para Estados Unidos y tendrán consecuencias", dijo un funcionario estadounidense del Departamento del Tesoro a la AFP.

La exención anunciada en junio había permitido inicialmente a la República Islámica producir, vender y entregar petróleo crudo y productos relacionados hasta el 21 de agosto.

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Tres buques fueron alcanzados por proyectiles en aguas del estrecho de Ormuz, reportó este martes la agencia británica de seguridad marítima UKMTO, después de que Qatar denunciara un ataque de Irán contra una de sus embarcaciones.

La primera embarcación fue alcanzada por un proyectil, cuyo origen no fue identificado, que golpeó la nave a babor frente a las costas de Omán, provocando un incendio, según la UKMTO.

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Qatar (uno de los mediadores en el conflicto en Medio Oriente) denunció que el metanero "Al Rekayyat" fue atacado mientras navegaba cerca del estrecho de Ormuz y responsabilizó a Irán.

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"Consideramos a Irán plenamente responsable, desde el punto de vista legal, de este ataque y de cualquier daño o repercusión que se derive de él", declaró el ministro catarí de Relaciones Exteriores, Majed Al Ansari.

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La agencia británica informó que dos petroleros fueron alcanzados en la zona y que un tercero fue "impactado por un vehículo aéreo no tripulado de origen desconocido y sufrió daños estructurales menores".

En los tres casos, la agencia informó que no hubo heridos ni daños medioambientales.

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Los incidentes ocurrieron a pesar del alto al fuego entre Estados Unidos e Irán en la guerra de Medio Oriente, que comenzó con ataques estadounidenses e israelíes contra Teherán a finales de febrero.

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