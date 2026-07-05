Los dirigentes iraníes se unieron el domingo a las oraciones junto al féretro del difunto líder supremo Ali Jamenei en el segundo día de ceremonias fúnebres, en las que su hijo y sucesor, Mojtaba, brilló por su ausencia.

La oración en el enorme complejo de la Gran Mosalá, donde se celebran las exequias, duró unos 10 minutos y fue dirigida por Jafar Sobhani, un ayatolá de 97 años.

Jamenei gobernó la república islámica desde 1989 hasta su muerte a los 86 años en un ataque aéreo el 28 de febrero, primer día de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

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En primera fila frente al féretro, junto a miles de fieles, se encontraban el presidente iraní, Masud Pezeshkian, y el influyente líder del Parlamento, Mohamad Baqer Ghalibaf, jefe del equipo de negociación con Estados Unidos.

Ghalibaf, una de las caras más prominentes de la era post-Alí Jamenei, elogió en X cómo la "nación orgullosa e invencible del Irán islámico" homenajea a su "mártir".

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También estaban dos líderes de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán: el general Esmail Qaani y Ahmad Vahidi.

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Qaani, el enigmático jefe de la Fuerza Qods, responsable de sus operaciones en el extranjero, declaró a la televisión iraní que el "bendito final" de Jamenei era apropiado después de una vida de "esfuerzo".

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Tres hijos de Jamenei estaban presentes, Masud, Mostafa y Meysam, según las imágenes de la televisión estatal. No así Mojtaba.

El nuevo líder supremo, de 56 años, presuntamente herido en los ataques del 28 de febrero, no ha sido visto en público desde esa fecha y solo se ha pronunciado por mensajes escritos.

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Las autoridades declararon feriado el domingo y lunes para facilitar la participación en las honras fúnebres, en las que se esperan unos 10 millones de personas.

Señal de fuerza

Teherán lo considera una demostración de fuerza en plena negociación diplomática con Estados Unidos tras la firma el mes pasado de un acuerdo marco para poner fin al conflicto.

Con motivo de este homenaje, el centro de Teherán se convirtió en una fortaleza, con numerosos controles policiales, constató la AFP.

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Cientos de personas hicieron fila desde el viernes por la noche frente a la Mosalá, con la esperanza de ser las primeras en acceder. Siguiendo la tradición chiita, muchos se golpean el pecho en señal de duelo.

"Los asesinos (de Jamenei) deben ser castigados", declaró a la AFP un hombre de 38 años que se identificó como Miremadi mientras asistía el domingo a las oraciones.

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"Estamos aquí para mostrarle al mundo que apoyamos nuestra revolución y a nuestro líder, y exigimos venganza por la sangre de nuestros seres queridos", afirmó Bakand, una mujer de 39 años.

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El lunes el cortejo fúnebre recorrerá las calles de Teherán. Luego pasará por varias ciudades de Irán e Irak, antes de su entierro el 9 de julio en la ciudad santa de Mashhad, en el noreste de Irán, de donde Jamenei era originario.

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Las exequias incluyen una visita a dos santuarios chiitas en territorio iraquí.