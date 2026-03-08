Más Información

“Ser mujer” en todos los espacios profesionales

Un solo feminicidio es inaceptable, asevera Ealy Ortiz, presidente Ejecutivo de EL UNIVERSAL

México llega al 8M con 6 mil 440 feminicidios en los últimos siete años; reportan más de 28 mil desaparecidas y no localizadas en 2025

Crecen acoso y agresión en el sector público

Mujeres víctimas del narco, una crisis de dimensión incierta

Marcha del 8M en CDMX reúne a miles de mujeres contra la violencia feminicida; sigue aquí el minuto a minuto

Lucha Tapalpa contra el estigma

Mujeres con cargos públicos sufren violencia

Relatan barreras y violencia hacia ellas en medios, política y empresas

“Ser blanca, ser joven y ser bella”; en 8M mujeres, especialistas y drags reflexionan sobre los alcances y prejuicios del maquillaje

La crónica de un derrumbe: reseña de Morir en la arena de Leonardo Padura

Miroslava, entre amores imposibles y una muerte misteriosa

La asamblea de expertos ha designado al nuevo guía supremo iraní para suceder al ayatolá, muerto el 28 de febrero en israeloestadounidenses, indicaron el domingo miembros de esta instancia clerical sin revelar el nombre del elegido.

"El voto para designar al guía tuvo lugar y el guía fue elegido", declaró Ahmad Alamolhoda, miembro de la asamblea de expertos, citado por la agencia de noticias Mehr.

Su nombre será revelado más tarde, indicó.

"El candidato más apropiado, aprobado por la mayoría de la asamblea de expertos, ha sido designado", dijo por su parte , representante de la provincia de Juzestán en este órgano, según la agencia de noticias Isna.

Otro miembro del órgano, Mohamad Mehdi Mirbagheri, confirmó en un video difundido por la agencia Fars que se ha adoptado una "opinión firme, que refleja la posición mayoritaria".

Uno de los miembros sugirió que el hijo del fallecido Alí Jamenei ocuparía el cargo.

El nombre de Mojtaba Jamenei ha circulado entre los posibles sucesores de su padre, quien se convirtió en líder supremo en 1989.

Es el cargo de máxima y religiosa en Irán y tiene la última palabra sobre todos los asuntos del Estado.

Próximo líder de Irán no "durará mucho" sin su aprobación: Trump

El presidente de Estados Unidos, , declaró el domingo que el próximo líder supremo de Irán "no durará mucho" si Teherán no obtiene primero su aprobación.

"Tendrá que obtener nuestra aprobación", declaró Trump a ABC News. "Si no la obtiene, no durará mucho".

Medios estatales iraníes informaron este domingo que el órgano clerical responsable de elegir al sucesor del asesinado líder supremo Alí Jamenei ya había votado y que pronto se anunciaría el nombre del designado.

