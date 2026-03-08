La asamblea de expertos ha designado al nuevo guía supremo iraní para suceder al ayatolá Alí Jamenei, muerto el 28 de febrero en ataques israeloestadounidenses, indicaron el domingo miembros de esta instancia clerical sin revelar el nombre del elegido.

"El voto para designar al guía tuvo lugar y el guía fue elegido", declaró Ahmad Alamolhoda, miembro de la asamblea de expertos, citado por la agencia de noticias Mehr.

Su nombre será revelado más tarde, indicó.

"El candidato más apropiado, aprobado por la mayoría de la asamblea de expertos, ha sido designado", dijo por su parte Mohsen Heydari, representante de la provincia de Juzestán en este órgano, según la agencia de noticias Isna.

Otro miembro del órgano, Mohamad Mehdi Mirbagheri, confirmó en un video difundido por la agencia Fars que se ha adoptado una "opinión firme, que refleja la posición mayoritaria".

Uno de los miembros sugirió que el hijo del fallecido Alí Jamenei ocuparía el cargo.

El nombre de Mojtaba Jamenei ha circulado entre los posibles sucesores de su padre, quien se convirtió en líder supremo en 1989.

Es el cargo de máxima autoridad política y religiosa en Irán y tiene la última palabra sobre todos los asuntos del Estado.

Próximo líder de Irán no "durará mucho" sin su aprobación: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el domingo que el próximo líder supremo de Irán "no durará mucho" si Teherán no obtiene primero su aprobación.

"Tendrá que obtener nuestra aprobación", declaró Trump a ABC News. "Si no la obtiene, no durará mucho".

Medios estatales iraníes informaron este domingo que el órgano clerical responsable de elegir al sucesor del asesinado líder supremo Alí Jamenei ya había votado y que pronto se anunciaría el nombre del designado.

