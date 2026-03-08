Más Información

“Ser mujer” en todos los espacios profesionales

“Ser mujer” en todos los espacios profesionales

Un solo feminicidio es inaceptable, asevera Ealy Ortiz, presidente Ejecutivo de EL UNIVERSAL

Un solo feminicidio es inaceptable, asevera Ealy Ortiz, presidente Ejecutivo de EL UNIVERSAL

México llega al 8M con 6 mil 440 feminicidios en los últimos siete años; reportan más de 28 mil desaparecidas y no localizadas en 2025

México llega al 8M con 6 mil 440 feminicidios en los últimos siete años; reportan más de 28 mil desaparecidas y no localizadas en 2025

Crecen acoso y agresión en el sector público

Crecen acoso y agresión en el sector público

Mujeres víctimas del narco, una crisis de dimensión incierta

Mujeres víctimas del narco, una crisis de dimensión incierta

Marcha del 8M en CDMX reúne a miles de mujeres contra la violencia feminicida; sigue aquí el minuto a minuto

Marcha del 8M en CDMX reúne a miles de mujeres contra la violencia feminicida; sigue aquí el minuto a minuto

Lucha Tapalpa contra el estigma

Lucha Tapalpa contra el estigma

Mujeres con cargos públicos sufren violencia

Mujeres con cargos públicos sufren violencia

Relatan barreras y violencia hacia ellas en medios, política y empresas

Relatan barreras y violencia hacia ellas en medios, política y empresas

“Ser blanca, ser joven y ser bella”; en 8M mujeres, especialistas y drags reflexionan sobre los alcances y prejuicios del maquillaje

“Ser blanca, ser joven y ser bella”; en 8M mujeres, especialistas y drags reflexionan sobre los alcances y prejuicios del maquillaje

La crónica de un derrumbe: reseña de Morir en la arena de Leonardo Padura

La crónica de un derrumbe: reseña de Morir en la arena de Leonardo Padura

Miroslava, entre amores imposibles y una muerte misteriosa

Miroslava, entre amores imposibles y una muerte misteriosa

El Comando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) emitió este domingo una advertencia de seguridad a la población civil en y alertó de que las zonas residenciales utilizadas por el régimen iraní para operaciones militares pierden su estatus de protección y podrían convertirse en "objetivos militares legítimos" bajo el derecho internacional.

Según un comunicado del CENTCOM, las fuerzas iraníes están utilizando ciudades como Dezful, Isfahán y Shiraz para el lanzamiento de drones de ataque y misiles balísticos desde zonas rodeadas de civiles.

EU subrayó que, bajo el los lugares utilizados con fines militares pierden su estatus de protección y pueden convertirse en "objetivos militares legítimos".

Lee también

Ante esta situación, las fuerzas estadounidenses instaron a los ciudadanos iraníes a permanecer en sus hogares.

"El régimen terrorista de Irán está ignorando flagrantemente las vidas al atacar a nuestros socios del Golfo, mientras compromete la seguridad de su propio pueblo", afirmó el almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM.

El mando militar estadounidense también acusó a de poner en peligro la seguridad en todo mediante el ataque deliberado e indiscriminado contra infraestructuras civiles como aeropuertos, hoteles y barrios residenciales.

Lee también

Finalmente, el Ejército estadounidense recalcó que, aunque toma todas las precauciones posibles para minimizar los daños colaterales, no puede garantizar la seguridad de los civiles que se encuentren cerca de instalaciones utilizadas por el régimen para fines bélicos.

Ayer, el presidente estadounidense,p, culpó a Irán, sin evidencia, del ataque a una escuela de niñas en el sur del país persa, donde murieron casi 180 personas en el primer día de agresiones de Washington e Israel, lo que grupos internacionales piden indagar como "un ".

"Basado en lo que he visto, eso lo hizo Irán", declaró Trump a la prensa, aunque el secretario de Guerra, Pete Hegseth, matizó junto al mandatario que Estados Unidos aún "está investigando" lo ocurrido.

Lee también

Trump rechazó la responsabilidad de pese a que investigaciones de medios con base en imágenes satelitales, como una del New York Times, indican que "lo más probable" es que las fuerzas estadounidenses hayan atacado la escuela, donde murieron casi 180 personas, en su mayoría, niñas, según la Media Luna Roja Iraní.

La primera semana de agresiones de Estados Unidos ha resultado en más de tres mil objetivos atacados en Irán, según informó el CENTCOM el viernes.

Según Irán, al menos mil 332 civiles iraníes han muerto en los ataques, mientras que los ataques iraníes a Israel han causado al menos diez muertos.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Visa americana. iStock/ Andrea Izzotti

La forma más barata de conseguir la visa de turista: solo $15 dólares y estos requisitos

TSA PreCheck. Foto: iStock

¿Adiós a las filas y a mostrar documentos? Aeropuerto de Miami implementa TSA PreCheck Touchless ID

Día de la mujer. Foto: Canva

Día de la Mujer: ¿Qué se conmemora? 40 frases feministas e imágenes para el 8 de marzo

Mi Primer Hogar Edomex: ¿Cómo inscribirse al programa para que te ayuden a construir tu casa? Requisitos. Foto: Canva

Mi Primer Hogar Edomex: Así puedes recibir apoyo para construir tu casa; estos son los requisitos

Frontera. Foto: iStock

¿A qué hora cierran los puentes fronterizos de Estados Unidos con el cambio de horario?